عون: نريد تشكيل حكومة تخاطب المجتمع الدولي لمساعدتنا

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

الرئيس اللبناني ميشال عون - صورة أرشيفية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يسعى إلى جمع الشمل السياسي في سبيل تشكيل حكومة جديدة فعالة، تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها حاليا، مؤكدا أن بلاده عانت من تأثيرات الحروب الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها أزمة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، معربا عن تفاؤله بإمكان خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الضباط المتقاعدين.

وذكر عون: "نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع، ونأمل أن تتشكل الحكومة الجديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة تحسنا في الأوضاع ولو بشكل تدريجي".وأشار إلى أن "الفوضى التي حكمت لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الموجود حاليا بسبب عدم