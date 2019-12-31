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عون: نريد تشكيل حكومة تخاطب المجتمع الدولي لمساعدتنا

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
الرئيس اللبناني ميشال عون - صورة أرشيفية
الرئيس اللبناني ميشال عون - صورة أرشيفية
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يسعى إلى جمع الشمل السياسي في سبيل تشكيل حكومة جديدة فعالة، تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها حاليا، مؤكدا أن بلاده عانت من تأثيرات الحروب الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها أزمة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، معربا عن تفاؤله بإمكان خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الضباط المتقاعدين.
وذكر عون: "نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع، ونأمل أن تتشكل الحكومة الجديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة تحسنا في الأوضاع ولو بشكل تدريجي".وأشار إلى أن "الفوضى التي حكمت لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الموجود حاليا بسبب عدم
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عبد الفتاح السيسى (4)

لتوفير فرص عمل.. السيسي يُطالب بتطوير «اقتصادية قناة السويس»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة استراتيجية التطويرالخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.
السيسي (3)

السيسي يوجه بمواصلة تطوير الهيئة العربية للتصنيع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، في إطار أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة تعديات بحيرة مريوط

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية التي تتواجد على الأرض وتتابع لحظيا أعمال التنفيذ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.
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كارلوس غصن (2)

لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

ذكر مسؤول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا". ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان"، متابعا: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".
غصن

«كارلوس غصن» من اليابان إلى لبنان .. «القصة كاملة»

رجل الأعمال كارلوس غصن نجم عالم صناعة السيارات تم تداول اسمه على نطاق واسع خلال الساعات الماضية بعد مغادرته اليابان ووصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت دون أن تتضح كيفية مغادرته اليابان، حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية. وأفادت العديد من المصادر الإخبارية أن "غصن" فر من اليابان، وفي وقت سابق أشارت صحيفة الجمهورية اللبنانية إلى أن "غصن" "دخل إلى مطار بيروت، قادما من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا".
كارلوس غصن

كارلوس غصن يلتقي ميشال عون بعد عودته إلى لبنان

التقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان. وأكد مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، موجود حاليا في لبنان، وقد عقد بالفعل اجتماعا مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى. وأكد غصن، في وقت سابق اليوم، فراره إلى لبنان، قائلا إنه "لن يكون رهينة لنظام قضائي مزور".
ميشال-عون

عون: مطالب المتظاهرين مشروعة.. وتعطي زخما للتغيير

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المطالب التي يرفعها المحتجون في الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد، مشروعة وتساهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية التي يسعى إليها، وتشجع من في الحكم وتعطيهم قوة التغيير، مضيفا أن معدلات الفساد مرتفعة في لبنان، وأن المجموعات الفاسدة متضامنة في ما بينها وتصطنع الخلافات لتغذية الانقسام بين الناس، وهناك أخطاء يرتكبها المحتجون أحيانا في أثناء التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بتحديد هوية الفاسدين ومرتكبي جرائم الفساد، الأمر الذي يتطلب من الشباب أن يكونوا أكثر وعيا حتى يتسنى لهم تحديد هدفهم بشكل دقيق.
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