حصاد سينما 2019.. «الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادات

شهد عام 2019 منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية فى المواسم المختلفة، سواء كان الأعياد أو موسم منتصف العام، وأستطاعت بعض الاعمال أن تستحوز على كعكة الإيرادات

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

أبطال الفيل الأزرق

31 فيلمًا سينمائيًّا طرقت أبواب دور العرض طوال 356 يومًا، حقق بعضها نجاحًا كبيرًا بدعم إيرادات شباك التذاكر وسط منافسة قوية على مدار عام 2019، خاصة الأعياد والمناسبات العامة، وكانت السمة الأبرز ارتفاع الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة، وتجاوزت أفلام حاجز الـ100 مليون جنيه وسط تنبؤات بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة منشودة من قبل المشاركين فى تلك الصناعة المهمة. أيام قلائل نودع بعدها عام 2019، ونستعرض خلال التقرير التالى أفضل الأعمال السينمائية التى حظيت بإشادة الجمهور والنقاد على حد سواء.

نادى الرجال السرى تسلح الفنان كريم عبدالعزيز بفيلم «نادى الرجال السرى» فى موسم رأس السنة الميلادية، لينفرد بشباك الإيرادات بنحو 60 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدوانى، ونسرين طافش، وغادة عادل، وبيومى فؤاد، ودينا فؤاد، وأحمد فتحى. تدور