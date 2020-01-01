حصاد سينما 2019.. «الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادات

شهد عام 2019 منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية فى المواسم المختلفة، سواء كان الأعياد أو موسم منتصف العام، وأستطاعت بعض الاعمال أن تستحوز على كعكة الإيرادات
31 فيلمًا سينمائيًّا طرقت أبواب دور العرض طوال 356 يومًا، حقق بعضها نجاحًا كبيرًا بدعم إيرادات شباك التذاكر وسط منافسة قوية على مدار عام 2019، خاصة الأعياد والمناسبات العامة، وكانت السمة الأبرز ارتفاع الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة، وتجاوزت أفلام حاجز الـ100 مليون جنيه وسط تنبؤات بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة منشودة من قبل المشاركين فى تلك الصناعة المهمة.
أيام قلائل نودع بعدها عام 2019، ونستعرض خلال التقرير التالى أفضل الأعمال السينمائية التى حظيت بإشادة الجمهور والنقاد على حد سواء.
نادى الرجال السرى
تسلح الفنان كريم عبدالعزيز بفيلم «نادى الرجال السرى» فى موسم رأس السنة الميلادية، لينفرد بشباك الإيرادات بنحو 60 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدوانى، ونسرين طافش، وغادة عادل، وبيومى فؤاد، ودينا فؤاد، وأحمد فتحى.
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نادى الرجال السرى
تسلح الفنان كريم عبدالعزيز بفيلم «نادى الرجال السرى» فى موسم رأس السنة الميلادية، لينفرد بشباك الإيرادات بنحو 60 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدوانى، ونسرين طافش، وغادة عادل، وبيومى فؤاد، ودينا فؤاد، وأحمد فتحى.
تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويلعب كريم عبد العزيز شخصية طبيب أسنان، يقرر إنشاء نادٍ سرى للرجال، لوضع خطة للرجال تسمح لهم بخيانة زوجاتهم.
كازابلانكا
80 مليون جنيه منحت الفنان أمير كرارة صدارة شباك تذاكر موسم عيد الفطر، ويرى البعض أن الفيلم يعد طفرة فى أفلام "الأكشن والحركة"، لاسيما تحقيقه أرقامًا قياسية أبرزها أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، ونحو 24 مليونًا خلال أيام العيد الثلاثة، وحصد 50 مليون جنيه بعد أسبوعين فقط من عرضه كأسرع عمل سينمائى يحصد هذا الرقم.
«كازابلانكا» تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرون.
تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.
الفيل الأزرق 2
نجاح ملموس حققه الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"، محققًا رقمًا قياسيًّا فى الإيرادات، حيث تخطى الـ100 مليون جنيه فى موسم عيد الأضحى.
ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم أبرزهم: هند صبرى، نيللى كريم، إياد نصار، شيرين رضا، بجانب كوكبة من النجوم كضيوف شرف يتقدمهم الفنان خالد الصاوى.
تدور أحداث الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبدالعزيز، (لبنى) نيللى كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) فى مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقى (فريدة) هند صبرى، التى تتلاعب بحياته وأسرته.
ولاد رزق 2
على خطى "الفيل الأزرق 2" سار صناع فيلم "ولاد رزق 2" الذى حل ثانيًا فى قائمة الأفلام التى عُرضت بموسم عيد الأضحى -المنافس الأقرب للفيل الأزرق- وحصد الفيلم 99 مليونًا و800 ألف جنيه طوال خلال 15 أسبوعًا بعد عرضه الأول فى دور السينما يوم 7 أغسطس الماضى، وجاء فى المركز الثانى لقائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية.
"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
الممر
أحدث فيلم "الممر" حالة سينمائية وطنية لم تشهدها سوق الأفلام منذ فترة ليست بالقصيرة، خاصة ترقب الكثيرين لخروج هذا العمل للنور كمنافس قوى بدور العرض.
يناقش الفيلم حقبة زمنية هى الأصعب فى تاريخ الأمة، وتحديدًا المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، بميزانية تجاوزت الـ80 مليون جنيه، وعرض العمل تليفزيونيًّا فى ذكرى نصر 6 أكتوبر العظيم ليتصدر محركات البحث، وأضحى حديث الساعة، لاسيما عبر منصات السوشيال ميديا.
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمود حافظ، أمير صلاح الدين.