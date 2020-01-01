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حصاد سينما 2019.. «الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادات

شهد عام 2019 منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية فى المواسم المختلفة، سواء كان الأعياد أو موسم منتصف العام، وأستطاعت بعض الاعمال أن تستحوز على كعكة الإيرادات
تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
أبطال الفيل الأزرق
أبطال الفيل الأزرق
31 فيلمًا سينمائيًّا طرقت أبواب دور العرض طوال 356 يومًا، حقق بعضها نجاحًا كبيرًا بدعم إيرادات شباك التذاكر وسط منافسة قوية على مدار عام 2019، خاصة الأعياد والمناسبات العامة، وكانت السمة الأبرز ارتفاع الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة، وتجاوزت أفلام حاجز الـ100 مليون جنيه وسط تنبؤات بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة منشودة من قبل المشاركين فى تلك الصناعة المهمة. أيام قلائل نودع بعدها عام 2019، ونستعرض خلال التقرير التالى أفضل الأعمال السينمائية التى حظيت بإشادة الجمهور والنقاد على حد سواء.
نادى الرجال السرى تسلح الفنان كريم عبدالعزيز بفيلم «نادى الرجال السرى» فى موسم رأس السنة الميلادية، لينفرد بشباك الإيرادات بنحو 60 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدوانى، ونسرين طافش، وغادة عادل، وبيومى فؤاد، ودينا فؤاد، وأحمد فتحى. تدور
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محمد-رجب-2

عرض «الأخ الكبير» على الشاشة الفضية فى 4 يناير المقبل

انتهي المخرج إسماعيل فاروق من عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأولى لمسلسل "الأخ الكبير" لتسليمها للقنوات الفضائية ، وينتمي المسلسل لنوعية الـ45 حلقة. ومن المقرر عرض المسلسل في 4 يناير المقبل على الشاشة الفضية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبوالعلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.
مجدى-احمد-على

مجدي أحمد علي ينتهي من تصوير فيلم «2 طلعت حرب»

انتهى المخرج مجدي أحمد علي، اليوم الإثنين، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة. وقال علي، إنه انتهى من تصوير أحداث الفيلم، مضيفا أنه يواصل حاليا علميات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية. "2 طلعت حرب" تدور معظم أحداثه في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.
تامر حسني - الفلوس

أفلام «منتصف العام».. «الفلوس» في مواجهة «لص بغداد»

يسابق صناع أفلام موسم منتصف العام الوقت لخوض غمار السباق المُشتعل، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم الذين يبحثون عن صدارة إيرادات دور السينما، لا سيما المطرب تامر حسنى والفنانة هيفاء وهبى التى تطل على جمهورها بعد غياب 4 سنوات، إضافة إلى تحد جديد لمحمد إمام من خلال فيلم «لص بغداد»، إلى جانب كوكبة من النجوم الذيد يتواجدون فى أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والرعب، أيام قليلة وينطلق الماراثون الفنى الذى سيجيب عن السؤال الأبرز "من سيفوز بكعكة الإيرادات؟".
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