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هل يتأثر حراك العراق بالهجوم على السفارة الأمريكية؟

عادل عبد المهدي طالب المحتجين بمغادرة محيط السفارة الأمريكية فورا، مؤكدا أن أي اعتداء على السفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية.
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
محاصرة السفارة الأمريكية في العراق
محاصرة السفارة الأمريكية في العراق
جاء رد حزب الله االعراقي على الهجمات الأمريكية التي تلقاها مؤخرا، من خلال محاصرة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، بعد الضربات التي تعرضت لها مقار لميليشيات عراقية موالية لإيران في العراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتجمع المتظاهرون أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي الأحد ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأمريكية، فيما أظهرت صور مباشرة من هناك مسلحين بين المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.
وقام مناصرون للميليشيات بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية. وبعد محاولة مناصري ميليشيات "حزب الله" العراقي، اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، أحرقوا العلم الأمريكي أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد وقاموا بتحطيم زجاج مبنى السفارة، ورفع المحتجون
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برهم صالح

الرئيس العراقي: الاحتجاج السلمي حق مشروع حسب الدستور

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية ببغداد وعدم تصعيد الموقف، مشيرا إلى أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية سيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، إذ قال صالح في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية»: «إن العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
سعيد قيس

الرئيس التونسي: الدولة تواجه تحديات في كافة القطاعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يريد أن يعطي للسياسة الخارجية بعدًا جديدًا، ولا سيما في ظل تقارب الشعوب بسبب أدوات التواصل الجديدة، مؤكدًا في كلمة توجه بها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة: أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس القضايا التي تهم تونس، وأن الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية، مضيفًا أن الحرية التي نالها الشعب بالدماء لا يمكن أن يصادرها أحد، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية تواجه تحديات في كافة القطاعات، وليس لأحد الحق في أن يخيب آماله وتطلعات التونسيين.
انتخابات تونس

بالجاتوه والدجاج «المصلي».. التونسيون يحتفلون برأس السنة

على طريقتهم الخاصة، يستقبل التونسيون رأس السنة الميلادية، بطقوس مبهجة يغلب عليها الطابع العائلي والأسري، حيث يتجمع الأحباء على موائد خاصة بهذه المناسبة السنوية. فمن تعليق الزينة ووضع أشجار الكريسماس بالمنازل إلى إعداد أطباق الدجاج "المصلي" التونسية، وإعداد أو شراء "الجاتوه" والحلويات المثلجة، مرورا بشراء الهدايا والملابس الجديدة، لا يفوت التونسيون هذه المناسبة دون احتفالات تجمع شمل الأسرة والأصدقاء.
يسعد -ربراب -أغنى -رجل -أعمال -جزائري

بدء محاكمة أغنى رجل أعمال في الجزائر بتهمة الفساد

بدأت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء في محاكمة رجل الأعمال الجزائري إسعد ربراب المتهم مع آخرين "شركتان" بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال التصريح الجمركي الخاطئ. والشركتان المتهمتان في القضية هما كل من شركة "إيفيكوم" و هي فرع من فروع شركة "سيفيتال" المملوكة لربراب وبنك الإسكان للتجارة "هاوسينج بنك".
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برهم صالح

الرئيس العراقي: الاحتجاج السلمي حق مشروع حسب الدستور

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية ببغداد وعدم تصعيد الموقف، مشيرا إلى أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية سيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، إذ قال صالح في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية»: «إن العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
تظاهرات العراق

العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
دونالد ترامب

واشنطن تجدد دعمها للسعودية ضد أي اعتداءات إيرانية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان مورجان أورتاجوس أن واشنطن تجدد دعمها للمملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات الإيرانية. وقالت أورتاجوس في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الجمعة، إن "واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للسعودية للوقوف ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية".
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