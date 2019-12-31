هل يتأثر حراك العراق بالهجوم على السفارة الأمريكية؟

عادل عبد المهدي طالب المحتجين بمغادرة محيط السفارة الأمريكية فورا، مؤكدا أن أي اعتداء على السفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية.

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

جاء رد حزب الله االعراقي على الهجمات الأمريكية التي تلقاها مؤخرا، من خلال محاصرة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، بعد الضربات التي تعرضت لها مقار لميليشيات عراقية موالية لإيران في العراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتجمع المتظاهرون أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي الأحد ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأمريكية، فيما أظهرت صور مباشرة من هناك مسلحين بين المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وقام مناصرون للميليشيات بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية. وبعد محاولة مناصري ميليشيات "حزب الله" العراقي، اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، أحرقوا العلم الأمريكي أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد وقاموا بتحطيم زجاج مبنى السفارة، ورفع المحتجون

وقام مناصرون للميليشيات بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

وبعد محاولة مناصري ميليشيات "حزب الله" العراقي، اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، أحرقوا العلم الأمريكي أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد وقاموا بتحطيم زجاج مبنى السفارة، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير.



قوات الأمن قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لإبعاد المحتجين عن السفارة الأمريكية ومحاولة منعهم من اقتحامها.

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وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأمريكية، من عبور جميع حواجز التفتيش من دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وارتدى المحتجون الزي الرسمي لقوات الحشد الشعبي، المؤلفة من فصائل موالية لإيران، من أبرزها كتائب حزب الله، وباتت تشكل جزءا من القوات الأمنية.

تأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد موجة الغضب في العراق، ضد الولايات المتحدة، على إثر الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية ليلة الأحد ضد مواقع لكتائب حزب الله في غرب العراق، وأسفرت الضربات عن مقتل 25 شخصا، ردا على مقتل أمريكي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في شمال العراق فيها جنود أمريكيون.



وتضاربت الأنباء حول إجلاء السفارة، فقد أكدت مصادر مطلعة لقناة "العربية" أن السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، غادر البلاد قبل أسبوعين.

وفي وقت سابق، أشار مسؤولان بوزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، إلى إجلاء السفير الأمريكي وموظفي السفارة من بغداد.

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ويبدو أن الأوضاع غير المستقرة التي تقوم بها الميليشيات العراقية الموالية لإيران تهدف في الأساس إلى تشتيت صفوف الحراك في العراق المستمر منذ أكثر من شهرين، في محاولة لإنهاء الحراك غير المرغوب فيه من قبل النظام الإيراني.

ونقلا عن قناة "الحرة" الأمريكية على "تويتر"، قال مصدر بالسفارة الأمريكية في بغداد إنه "لا صحة لأنباء إجلاء السفير الأمريكي أو الموظفين من مبنى السفارة"، مشيرا إلى أن "الموظفين لا يزالون في مبنى السفارة، والسفير خارج العراق في إجازة رسمية".





وحول موقف الحكومة العراقية، طالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي المحتجين بمغادرة محيط السفارة الأمريكية فورا، مؤكدا أن أي اعتداء على السفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون.

وأكد عبدالمهدي على أن "المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على عاتق الحكومة العراقية".

ويبدو أن ما حدث اليوم سيضع الحكومة العراقية في مأزق مع واشنطن التي اتهمت أمس السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل "حماية" مصالح الولايات المتحدة.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في واشنطن: "لقد حذرنا الحكومة العراقية مرارا، وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفا".

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وذكر المسؤول بأن الجيش الأمريكي والدبلوماسيين الأمريكيين يتواجدون في العراق "بدعوة من الحكومة العراقية"، مؤكدا أن "من مسؤوليتها وواجبها أن تحمينا، وهي لم تتخذ الخطوات المناسبة لذلك".