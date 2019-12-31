رياضة

باهر المحمدي يرحب بعقوبة الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
أبدى باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، احترامه لقرار مجلس إدارة ناديه، برئاسة إبراهيم عثمان، بعد العقوبة التي وقعت عليه من قبل مجلس الإدارة، بسبب التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب، وطالب فيها بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن باهر تقبل العقوبة الموقعة عليه، من قبل مجلس إدارة الدراويش، وأنه انتظم في تدريبات المستبعدين من مباراة إنبي القادمة ولا توجد لديه أي نية لافتعال أي أزمات، موضحًا أن اللاعب لا يريد سوى موافقة نادية على رحيله.
وقال إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في تصريحات هاتفية لبرنامج سوبر تايم والذي يذاع عبر قناة تايم سبورت، أن مجلس الإدارة قرر استبعاد باهر المحمدي من مباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب عدم مثوله للتحقيق الذي تم إبلاغ اللاعب به صباح أمس الإثنين. وأضاف
اقرأ المزيد
أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
الترجي - الرجاء

الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي فوزًا تاريخيًا، على نظيره شبيبة القيروان، بسبعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري التونسي، ليرفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، من ثمان مباريات، بفارق ست نقاط عن الاتحاد المنستيري، الذي يتصدر جدول الترتيب، بعدما لعب 10 مواجهات، في المقابل تجمد رصيد شبيبة القيروان، عند 12 نقطة في المركز العاشر. فريق شبيبة القيروان، هدف التقدم، في الدقيقة الثالثة، عن طريق ياسين الصالحي، إلا أن رد الترجي كان قويًا، وسجل خمسة أهداف في الشوط الأول.
إريكسن ‎

الميركاتو الشتوي.. إريكسن وكافاني الأقرب للرحيل

يبدأ سوق الإنتقالات الشتوية غدًا الأربعاء، في كلًا من الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي، بينما يبدأ في الدوري الإسباني والإيطالي بدءًا من يوم 2 يناير، والدوري البرتغالي والهولندي يوم 3 يناير، حتى يكتب النهاية يوم 2 فبراير مع إغلاق الدوري البرتغالي نافذة الإنتقالات في هذا اليوم .وقبل انطلاق صافرة بداية الإنتقالات أعلنت بعض الفرق الأوروبية عن حسم بعض الصفقات حيث أتم إبراهيموفيتش إنتقاله لفريق ميلان، حيث أعلنت إدارة الفريق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني،الجمعة الماضية، عن التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
اقرأ المزيد من الأخبار
باهر المحمدي

الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
نادي مصر

نادي مصر يهرب من منطقة الهبوط بالفوز على طنطا

حقق فريق نادي مصر، فوزًا ثمينًأ على نظيره طنطا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع مصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. ونجح فريق نادي مصر، في تحقيق فوزه الثاني بالدوري، فيما ظل طنطا بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي، منذ فوزه على وادي دجلة بهدف نظيف، في الجولة الأولى.
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
حوار- مع- كابتن -مدحت -السيد (3)

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]