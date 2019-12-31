محمود الخطيب يلبي دعوة تركي آل الشيخ

تحرير:علي الزيني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

محمود الخطيب - تركي ال الشيخ

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية، قادمًا من القاهرة، وذلك بعد عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لزيارته بمنزله للاطمئنان على صحته. ومن المقرر أن يتخلل زيارة محمد الخطيب إلى السعودية، أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، خلال فترة تواجد الخطيب.

ولن تقتصر الزيارة على أداء مناسك العمرة فقط، فالخطيب سيزور آل الشيخ في منزله بعدما قام الأول بزيارته عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها في وقت سابق. يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي سبق له الإطمئنان قبل عدة أيام على صحة تركي آل الشيخ، ونشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية بموقع "الفيس بوك"، منشور جاء نصه على