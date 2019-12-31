أتليتكو مدريد يعلن إًصابة توماس ليمار

تحرير:محمد جمال ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

ليمار

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان، اليوم الثلاثاء، تعرض الدولي الفرنسي توماس ليمار خط وسط الروخي بلانكوس لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن. ونشر أتلتيكو مدريد في بيان رسمي عبر موقعه، أن ليمار تعرض للإصابة في الفخذ دون تحديد للفترة التي سيغيب فيها اللاعب عن الفريق الإسباني . وأوضح النادي في بيانه: "ليمار تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن وخضع اللاعب الدولي للفحوصات الطبية في عيادة نافارا بمدريد، للكشف عن مدى خطورة الإصابة." وعانى ليمار في إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسي لـ سيميوني، إذ شارك أساسيا في تسع مباريات في "الليجا" هذا الموسم .

وبذلك قد يبتعد ليمار عن المواجهة المقبلة للروخي بلانكوس، والتي من المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو، يوم السببت المقبل، في مساء السابعة والنصف، بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا) . ويعتبر اللاعب صاحب الـ24 عام أقرب للمغادرة نادي العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ