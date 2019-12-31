رياضة

أتليتكو مدريد يعلن إًصابة توماس ليمار

تحرير:محمد جمال ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م
ليمار
ليمار
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان، اليوم الثلاثاء، تعرض الدولي الفرنسي توماس ليمار خط وسط الروخي بلانكوس لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن. ونشر أتلتيكو مدريد في بيان رسمي عبر موقعه، أن ليمار تعرض للإصابة في الفخذ دون تحديد للفترة التي سيغيب فيها اللاعب عن الفريق الإسباني . وأوضح النادي في بيانه: "ليمار تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن وخضع اللاعب الدولي للفحوصات الطبية في عيادة نافارا بمدريد، للكشف عن مدى خطورة الإصابة." وعانى ليمار في إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسي لـ سيميوني، إذ شارك أساسيا في تسع مباريات في "الليجا" هذا الموسم .
وبذلك قد يبتعد ليمار عن المواجهة المقبلة للروخي بلانكوس، والتي من المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو، يوم السببت المقبل، في مساء السابعة والنصف، بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا) . ويعتبر اللاعب صاحب الـ24 عام أقرب للمغادرة نادي العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ
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السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

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الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

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ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.
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برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
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