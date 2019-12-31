العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

العراق

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.