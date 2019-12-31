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العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
العراق
العراق
أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وأقيمت صباح اليوم مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي احتجاجا على القصف الأمريكي.

رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

السودان: نتطلع لتلبية مطالب الشعب واستعادة الأموال المنهوبة

أعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تلبية مطالب الشعب السوداني المتمثلة في العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد، وإعادة بناء اقتصاد وطنى قوي يُفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة. وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية قدمت أُولى موازناتها للعام 2020، مستلهمة روح ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب السوداني وتطلعاته، التي جسدها شعار الثورة، وتعمل على توفير الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة فى كافة أنحاء البلاد.
كارلوس غصن (2)

لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

ذكر مسؤول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا". ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان"، متابعا: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".
الجيش- الوطني -الليبي (1)

قبائل مدينة مصراتة تعلن دعمها للجيش الليبي

أعلنت قبائل مدينة مصراتة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجيش الليبي ورفضها لجميع التحالفات التي يجريها المجلس الرئاسي مع تركيا. ووصفت القبائل، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فقدا الشرعية. وأضاف البيان، أن قبائل مدينة مصراتة سوف تكون في الصفوف الأولى للجيش الليبي، لكسر شوكة الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، مؤكدة دعمها اللامحدود للجيش في حربه على الإرهاب.
قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
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قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
ترامب (1)

بأمر ترامب.. قرار رسمي لرفع «سن المدخنين»

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، قرارا يقر بموجبه قانونا يحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الالكترونية لمن هم دون الـ21 عاما، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تناولت قرارات تنفيذية سيوقعها مثل الميزانية العسكرية وإنشاء القوة الفضائية، تطرق فيها كذلك إلى مسألة رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر. وكان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.
ترامب وبوتين

موسكو: مساءلة ترامب شأن داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن ريابكوف أكد أن مساءلة ترامب لا تؤثر على العلاقات مع روسيا بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
ترامب

ترامب يطالب بمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول عزله

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول إجراءات عزله، مؤكدا أن الديمقراطيين لا يملكون أي دليل ضده. وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شئ، يريدون الآن الإملاء على الكونجرس كيف يدير المحاكمة". وأضاف: "بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء.. إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية".
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