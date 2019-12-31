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السودان: نتطلع لتلبية مطالب الشعب واستعادة الأموال المنهوبة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
حمدوك
حمدوك
أعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تلبية مطالب الشعب السوداني المتمثلة في العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد، وإعادة بناء اقتصاد وطنى قوي يُفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة. وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية قدمت أُولى موازناتها للعام 2020، مستلهمة روح ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب السوداني وتطلعاته، التي جسدها شعار الثورة، وتعمل على توفير الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة فى كافة أنحاء البلاد.
وأضاف أن الموازنة تركز على أولويات الحكومة الانتقالية العشر الواردة في الإطار العام لبرنامج الحكومة، وتعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها الأمم المتحدة، كإطار تنموي مرجعي للموازنة. وأوضح أن الموازنة تهدف إلى الإصلاح المؤسسي وتثبيت الاقتصاد الكلي، بما في ذلك خفض التضخم واستقرار سعر الصرف،
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تظاهرات العراق

العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
كارلوس غصن (2)

لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

ذكر مسؤول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا". ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان"، متابعا: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".
الجيش- الوطني -الليبي (1)

قبائل مدينة مصراتة تعلن دعمها للجيش الليبي

أعلنت قبائل مدينة مصراتة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجيش الليبي ورفضها لجميع التحالفات التي يجريها المجلس الرئاسي مع تركيا. ووصفت القبائل، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فقدا الشرعية. وأضاف البيان، أن قبائل مدينة مصراتة سوف تكون في الصفوف الأولى للجيش الليبي، لكسر شوكة الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، مؤكدة دعمها اللامحدود للجيش في حربه على الإرهاب.
قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

عبد الله حمدوك يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، قرارا اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي، إذ ذكر بيان لمجلس الوزراء، أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

السودان: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم

قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، لافتا إلى أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلا.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة لسماع الآراء وتقبل النقد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء. وقال حمدوك - في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذي يناقش دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية - إن الديمقراطية تفترض احترام الرأي والرأي الآخر، مشددا على أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي جاهز للتنفيذ، ولكن هناك ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الاستعلاء. وأضاف: "ثورتنا تقف في مصاف الثورات العظيمة في العالم"، منوها بدور الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة، حيث إنها تمتلك القدرة على ابتكار أشكال التواصل، وأسهمت بدور كبير جدا في هذه الثورة.
مجلس السيادة بالسودان

مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
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