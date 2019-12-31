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ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير المقبل

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
ترامب ورئيس الصين
ترامب ورئيس الصين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوقّع الاتفاق التجاري المبدئي الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي مع الحكومة الصينية، في منتصف يناير المقبل في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الصين. وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصير "تويتر": "سأوقّع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري الكبير والشامل للغاية مع الصين في 15 يناير، سيُجرى الاحتفال في البيت الأبيض، سيحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الصين، في تاريخ لاحق سأذهب إلى بكين حيث ستبدأ محادثات المرحلة الثانية" من اتفاق التجارة بين البلدين".
وأعلنت الولايات المتحدة والصين، 13 ديسمبر الماضي، توصلهما إلى "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الشامل الذي يتفاوض البلدان لإبرامه من أجل تفادي الحرب التجارية، بعد مفاوضات شاقة، وسط ترقُّب لما قد تسفر عنه المفاوضات في مراحلها المقبلة.وتضمّن الاتفاق مجموعة واسعة من القضايا، تشمل حماية حقوق الملكية
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ترامب (2)

ترامب: المصلّون المسلحون في كنيسة تكساس منعوا «كارثة»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن وجود مصلّين مسحلين في كنيسة تكساس التي استهدفها أمس الأول الأحد هجوم إطلاق نار منع عواقب "كارثية". وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المصلّون المسلّحون أوقفوا سريعًا مطلق النار المجنون على الكنيسة في تكساس، لولا حقيقة وجود أشخاص مسلّحين وأكفاء في استخدام سلاحهم، لكانت العواقب كارثية، جزيل الشكر لهم". وفتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة ؛ ما أدى لمقتل شخصين أحدهما منفذ الهجوم والذي سقط برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.
الجيش-الأمريكي

منع الجيش الأمريكي من استخدام تطبيق «تيك توك»

منعت الولايات المتحدة الأمريكية، جيشها من استخدام التطبيق الصيني "تيك توك"، الذي تعتبره السلطات الأمريكية تهديدا للأمن السيبراني للعسكريين. وقال ممثل القوات المسلحة الأمريكية روبن أوتشوا: "يعتبر التطبيق تهديدا للأمن، ولا نسمح باستخدمه على هواتف العمل"، وذلك بحسب ما نقله موقع "Military.com". ووفقا لأوتشوا، يمكن للأفراد العسكريين الاستمرار في استخدام التطبيق على الهاتف المحمول الشخصي، ومع ذلك، حتى في هذه الحالة يوصي الجيش توخي الحذر لتجنب تسرب المعلومات.
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ترامب وأوباما يتشاركان لقب «أكثر شخص إثارة لإعجاب الأمريكيين»

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، على لقب "أكثر رجل إثارة لإعجاب الأمريكيين" في عام 2019، وفقا للاستفتاء السنوي لمؤسسة "جالوب" الإحصائية الأمريكية، والذي أُعلِنَت نتائجه، اليوم الإثنين.? واختار 18 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، الرئيس الأمريكي الحالي عند سؤالهم عن أكثر شخص حيّ يثير إعجابهم "في أي مكان بالعالم"، بينما اختار 18 بالمئة آخرين الرئيس السابق باراك أوباما، حسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يعتلي فيها ترامب صدارة القائمة، فيما مثّلت المرة الـ12 بالنسبة لأوباما.?
الشرطة الامريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق الرصاص على كنيسة في أمريكا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة «ويست فري واي»، بضاحية «فورت وورث» أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية تقارير بشأن دوافع الحادث أو هوية مرتكبيه. وكانت ولاية تكساس قد شهدت في سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار، وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية.
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ترامب (1)

ترامب وأوباما يتشاركان لقب «أكثر شخص إثارة لإعجاب الأمريكيين»

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، على لقب "أكثر رجل إثارة لإعجاب الأمريكيين" في عام 2019، وفقا للاستفتاء السنوي لمؤسسة "جالوب" الإحصائية الأمريكية، والذي أُعلِنَت نتائجه، اليوم الإثنين.? واختار 18 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، الرئيس الأمريكي الحالي عند سؤالهم عن أكثر شخص حيّ يثير إعجابهم "في أي مكان بالعالم"، بينما اختار 18 بالمئة آخرين الرئيس السابق باراك أوباما، حسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يعتلي فيها ترامب صدارة القائمة، فيما مثّلت المرة الـ12 بالنسبة لأوباما.?
ترامب

ترامب: سنتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية، متوقعا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يرسل له "هدية لطيفة" ولا يخطط في الواقع لاختبار صاروخي. وقال ترامب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنكتشف المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير دعونا نرى ما سيحدث"، وذلك عندما سُئل عن كيفية الرد على ما تخطط له كوريا الشمالية. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يمكن أن تكون الهدية التي سيرسلها كيم "مزهرية لطيفة" بدلا من تجربة صاروخية.
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ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق تجاري «أولي» مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا". وأضاف ترامب حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا". وكان ترامب أُعلن عن ما يعرف باتفاق "المرحلة واحد"، في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.
ترامب وبوتين

موسكو: مساءلة ترامب شأن داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن ريابكوف أكد أن مساءلة ترامب لا تؤثر على العلاقات مع روسيا بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
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