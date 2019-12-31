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السيسي يوجه بمواصلة تطوير الهيئة العربية للتصنيع

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
السيسي
السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، في إطار أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع
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عبد الفتاح السيسى (4)

لتوفير فرص عمل.. السيسي يُطالب بتطوير «اقتصادية قناة السويس»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة استراتيجية التطويرالخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.
ميشال-عون

عون: نريد تشكيل حكومة تخاطب المجتمع الدولي لمساعدتنا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يسعى إلى جمع الشمل السياسي في سبيل تشكيل حكومة جديدة فعالة، تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها حاليا، مؤكدا أن بلاده عانت من تأثيرات الحروب الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها أزمة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، معربا عن تفاؤله بإمكان خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الضباط المتقاعدين.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة تعديات بحيرة مريوط

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية التي تتواجد على الأرض وتتابع لحظيا أعمال التنفيذ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.
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السيسي (5)

السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة اليوم السبت، ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

السيسي يستقبل 4 منتخبات رياضية: نقدر الأبطال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين. وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي في رسالة للفاتيكان: نعتز بجهودكم لنشر التسامح

استقبل قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية رئيس الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل للبابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة منه تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان، مضيفا أن شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان.
علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
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