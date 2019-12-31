لتوفير فرص عمل.. السيسي يُطالب بتطوير «اقتصادية قناة السويس»

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة استراتيجية التطويرالخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المهندس محمد يحيي زكي عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة وكذا الموقف المالي فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال حسن إدارة الموارد وتعظيم حجم الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المهندس محمد يحيي زكي عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة وكذا الموقف المالي فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال حسن إدارة الموارد وتعظيم حجم الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة ومراكز الصادرات والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

كما استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتيبات تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي خلال الربع الأول من عام 2020 للتعريف بنشاط الهيئة وما بها من إمكانات وأصول ، والترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة مع الشركاء الدوليين على أرض الواقع.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك استعراض ملامح خطة الهيئة حتى عام 2025 ومحاورها المختلفة في هذا الصدد والتي تهدف بالأساس إلى توطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا، وإنشاء قاعدة تصديرية للمحيط الجغرافي العربي والأفريقي، وكذا تطوير موانئ العين السخنة والطور والأدبية التابعة للهيئة وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس.