حمو بيكا يُهاجم هاني شاكر: «أنا قاتلك قتيل؟» (فيديو)
تحرير:محمد أبو زيد
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
حمو بيكا
وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، واتهم النقابة خلالها بمنعه من الغناء.
وقال بيكا خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا بوجه رسالة للنقابة إنتو عايزين مني إيه إنتو دمرتوا حياتي ومستقبلي ووقفتوني عن الشغل فيه ناس من خارج مصر وشغالة في مصر ومش معاها أوراق وشغالة وفيه ناس زيي في المجال ومش شغالين".
وتابع"بيكا": "كنت أظهر في حلقة على قناة النهار بمناسبة رأس السنة لكن النقابة قالت للقناة أن الحلقة يتم إذاعتها بدون أغاني.
وتسأل "بيكا": "اشمعنا أنا عايز أفهم هو الحوار شخصي بيني ما بينكم؟".
وقال "بيكا" إنه سيلجأ إلى مجلس الدولة هو وآخرين من مطربي المهرجانات لأخذ حقه بالقانون بعد منعه من إحياء 15 حفلة في رأس السنة وإلغاء حفلته في الأردن.
وتابع: "إنتو عايزين إيه مني؟، أموت نفسي علشان النقابة تستريح.. شغل ورافضين، حتى الحلقة
وتسأل "بيكا": "اشمعنا أنا عايز أفهم هو الحوار شخصي بيني ما بينكم؟".
وقال "بيكا" إنه سيلجأ إلى مجلس الدولة هو وآخرين من مطربي المهرجانات لأخذ حقه بالقانون بعد منعه من إحياء 15 حفلة في رأس السنة وإلغاء حفلته في الأردن.
وتابع: "إنتو عايزين إيه مني؟، أموت نفسي علشان النقابة تستريح.. شغل ورافضين، حتى الحلقة اللي طالع أفرح فيها الناس بعتولهم قرار الحلقة ما تتذاعش هو أنا قاتلك قتيل عطلتوا شغلي ودمرتوا حياتي".
ورفع مطرب المهرجانات "جواز سفره" قائلًا: "أنا مصري وعايز اشتغل في بلدي بالقانون ولو منعت أمنع كل بتوع المهرجانات ماتمنعنيش أنا لوحدي، ده ظلم وافترا وأنا مش ضعيف مش هياخد الروح غير اللي خلقها أنا تعبت ونفسيتي تعبت"، مضيفًا: "أنا اتأسفت للنقيب هاني شاكر وبقولك تاني قدام الناس كلها انا آسف وحقك عليا وعارف إنك مش أنت اللي بتدي القرارات دي".