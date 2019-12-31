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حمو بيكا يُهاجم هاني شاكر: «أنا قاتلك قتيل؟» (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
حمو بيكا
حمو بيكا
وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، واتهم النقابة خلالها بمنعه من الغناء. وقال بيكا خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا بوجه رسالة للنقابة إنتو عايزين مني إيه إنتو دمرتوا حياتي ومستقبلي ووقفتوني عن الشغل فيه ناس من خارج مصر وشغالة في مصر ومش معاها أوراق وشغالة وفيه ناس زيي في المجال ومش شغالين". وتابع"بيكا": "كنت أظهر في حلقة على قناة النهار بمناسبة رأس السنة لكن النقابة قالت للقناة أن الحلقة يتم إذاعتها بدون أغاني.
وتسأل "بيكا": "اشمعنا أنا عايز أفهم هو الحوار شخصي بيني ما بينكم؟". وقال "بيكا" إنه سيلجأ إلى مجلس الدولة هو وآخرين من مطربي المهرجانات لأخذ حقه بالقانون بعد منعه من إحياء 15 حفلة في رأس السنة وإلغاء حفلته في الأردن. وتابع: "إنتو عايزين إيه مني؟، أموت نفسي علشان النقابة تستريح.. شغل ورافضين، حتى الحلقة
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