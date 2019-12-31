بدء محاكمة أغنى رجل أعمال في الجزائر بتهمة الفساد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

إسعد ربراب

بدأت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء في محاكمة رجل الأعمال الجزائري إسعد ربراب المتهم مع آخرين "شركتان" بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال التصريح الجمركي الخاطئ. والشركتان المتهمتان في القضية هما كل من شركة "إيفيكوم" و هي فرع من فروع شركة "سيفيتال" المملوكة لربراب وبنك الإسكان للتجارة "هاوسينج بنك".

وخلال إجراءات المحاكمة اليوم أنكر ربراب كل الاتهامات الموجهة له.ويعد ربراب أغنى رجل أعمال في الجزائر، وتبلغ ثروته 3.8 مليار دولار، ويملك مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية وسلسلة محلات التجزئة "أونو" وشركات أخرى للنقل والمنتجات الكهربائية، ويعتبر أغنى رجل في المنطقة المغاربية "شمال إفريقيا" بحسب مجلة