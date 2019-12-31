فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

تحرير:علي الزيني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

الأهلي

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة، انضمام صلاح محسن، الذي عاد بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية، بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك شهدت غياب حسين الشحات، وأيمن أشرف.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا. خط