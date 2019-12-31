رياضة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

تحرير:علي الزيني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
الأهلي
الأهلي
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة، انضمام صلاح محسن، الذي عاد بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية، بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك شهدت غياب حسين الشحات، وأيمن أشرف.
وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا. خط
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أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
الترجي - الرجاء

الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي فوزًا تاريخيًا، على نظيره شبيبة القيروان، بسبعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري التونسي، ليرفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، من ثمان مباريات، بفارق ست نقاط عن الاتحاد المنستيري، الذي يتصدر جدول الترتيب، بعدما لعب 10 مواجهات، في المقابل تجمد رصيد شبيبة القيروان، عند 12 نقطة في المركز العاشر. فريق شبيبة القيروان، هدف التقدم، في الدقيقة الثالثة، عن طريق ياسين الصالحي، إلا أن رد الترجي كان قويًا، وسجل خمسة أهداف في الشوط الأول.
إريكسن ‎

الميركاتو الشتوي.. إريكسن وكافاني الأقرب للرحيل

يبدأ سوق الإنتقالات الشتوية غدًا الأربعاء، في كلًا من الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي، بينما يبدأ في الدوري الإسباني والإيطالي بدءًا من يوم 2 يناير، والدوري البرتغالي والهولندي يوم 3 يناير، حتى يكتب النهاية يوم 2 فبراير مع إغلاق الدوري البرتغالي نافذة الإنتقالات في هذا اليوم .وقبل انطلاق صافرة بداية الإنتقالات أعلنت بعض الفرق الأوروبية عن حسم بعض الصفقات حيث أتم إبراهيموفيتش إنتقاله لفريق ميلان، حيث أعلنت إدارة الفريق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني،الجمعة الماضية، عن التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
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مصر للمقاصة (2)

ميدو يجهز 3 مفاجآت قبل مواجهة الأهلي

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، مصر للمقاصة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، إذ قرر ميدو تصعيد ثلاثة ناشئين من فريق 2001، لتجهيزهم للمباريات المقبلة ودعم بعض المراكز، والناشئون الصاعدون هم هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع، وأحمد مصطفى حارس مرمى. ويحتل الفريق الفيومي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.
الزمالك - المقاصة

المقاصة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع نادي مصر

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق المقاصة ونظيره نادي مصر، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «استاد الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليفشل الفريق الفيومي، تحت القيادة الفنية لـ أحمد حسام ميدو، في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة. في المقابل جاء نادي مصر، الذي يقوده عبدالناصر محمد، في المركز الخامس عشر بثماني نقاط.
الشناوي

إصابة الشناوي في مران بيراميدز وغيابه عن لقاء المصري

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، وذلك بعد إصابته في اليد خلال تدريبات الفريق، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدً السبت، على ملعب «السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث قال النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حارسنا أحمد الشناوي راحة 48 ساعة بسبب إصابته بتورم في اليد ويغيب عن مباراة المصري.
نادى-طنطا

التعادل يحسم مواجهة طنطا والمقاصة المثيرة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، نتائجه السلبية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفيومي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز الحادي عشر بتسع نقاط. فريق مصر المقاصة فشل في تحقيق أي انتصار منذ الأسبوع الرابع بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، حيث حقق الفريق "الفيومي" تعادلين وثلاث هزائم.
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