بومبيو يؤكد التزام العراق بحماية ممتلكات أمريكا على أراضيه

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

بومبيو

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على التزام العراق بحماية الأفراد الأمريكيين وممتلكات الولايات المتحدة، يأتي ذلك في أعقاب محاولة مئات من المتظاهرين اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد خلال احتجاجات ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" في العراق وسوريا.?

وقال بومبيو في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، "لقد رددنا بشكل دفاعي على الهجوم الإيراني بالوكالة الذي قتل مواطنا أمريكيا وأصاب جنودا أمريكيين وعراقيين. الآن الجماعات المدعومة من إيران تهدد سفارتنا في بغداد".وأضاف "تحدثت مع رئيس الوزراء "العراقي" عبد المهدي والرئيس "العراقي" صالح