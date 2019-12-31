رياضة

الميركاتو الشتوي.. إريكسن وكافاني الأقرب للرحيل

يبدأ الميركاتو الشتوي غدًا الأربع في الدوري الإنجليزي والإيطالي والفرنسي، بينما يبدأ في الهولندي والبرتغالي يوم 2 يناير-وسط صفقات حسمت وأخري منتظرة- لينتهي يوم 2 فبراير
تحرير:محمد جمال ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
اريكسن
اريكسن
يبدأ سوق الإنتقالات الشتوية غدًا الأربعاء، في كلًا من الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي، بينما يبدأ في الدوري الإسباني والإيطالي بدءًا من يوم 2 يناير، والدوري البرتغالي والهولندي يوم 3 يناير، حتى يكتب النهاية يوم 2 فبراير مع إغلاق الدوري البرتغالي نافذة الإنتقالات في هذا اليوم .وقبل انطلاق صافرة بداية الإنتقالات أعلنت بعض الفرق الأوروبية عن حسم بعض الصفقات حيث أتم إبراهيموفيتش إنتقاله لفريق ميلان، حيث أعلنت إدارة الفريق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني،الجمعة الماضية، عن التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
كما حسم ليفربول صفقة الدولي الياباني مينامينو، بعد إعلان إدارة الريدز عن ضم اللاعب من صفوف سالزبورج، على أن تتم الصفقة بشكل نهائي في بداية يناير . ومن جانبها حسمت بوروسيا دورتموند صفقة هالاند نجم سالزبورج، حيث جاء في بيان رسمي للإدارة الألمانية، إنه وقع عقدًا مع هالاند صاحب الـ19 عامًا حتى صيف عام
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أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
الترجي - الرجاء

الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي فوزًا تاريخيًا، على نظيره شبيبة القيروان، بسبعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري التونسي، ليرفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، من ثمان مباريات، بفارق ست نقاط عن الاتحاد المنستيري، الذي يتصدر جدول الترتيب، بعدما لعب 10 مواجهات، في المقابل تجمد رصيد شبيبة القيروان، عند 12 نقطة في المركز العاشر. فريق شبيبة القيروان، هدف التقدم، في الدقيقة الثالثة، عن طريق ياسين الصالحي، إلا أن رد الترجي كان قويًا، وسجل خمسة أهداف في الشوط الأول.
الأهلى -يفوز -على -حرس -الحدود‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة، انضمام صلاح محسن، الذي عاد بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية، بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك شهدت غياب حسين الشحات، وأيمن أشرف.
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توماس -ليمار

أتليتكو مدريد يعلن إًصابة توماس ليمار

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان، اليوم الثلاثاء، تعرض الدولي الفرنسي توماس ليمار خط وسط الروخي بلانكوس لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن. ونشر أتلتيكو مدريد في بيان رسمي عبر موقعه، أن ليمار تعرض للإصابة في الفخذ دون تحديد للفترة التي سيغيب فيها اللاعب عن الفريق الإسباني . وأوضح النادي في بيانه: "ليمار تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن وخضع اللاعب الدولي للفحوصات الطبية في عيادة نافارا بمدريد، للكشف عن مدى خطورة الإصابة." وعانى ليمار في إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسي لـ سيميوني، إذ شارك أساسيا في تسع مباريات في "الليجا" هذا الموسم .
برشلونة

سر تعنت برشلونة مع طلبات أرتورو فيدال

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، سر تعنت برشلونة مع طلبات لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، وذلك بعد أن تقدم الأخير سابقا بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليجا، ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو، ثم رد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60% من المباريات، ولكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق. وتعد شكوى فيدال لبرشلونة مجرد وسيلة ضغط، للموافقة على رحيله إلى إنتر ميلان، كما ينوي مسؤولو برشلونة اتخاذ موقف صارم ضد أرتورو فيدال، بسبب تصرفاته الأخيرة.
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو يبكي قبل لقاء توتنهام وبرايتون لهذا السبب

أجهش جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، بالبكاء بسبب وفاة كلبه (ليا). وكان مورينيو يتحدث قبل مواجهة فريقه مع برايتون بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البوكسينج داي)، قائلا: "لم نستطع الاحتفال بالكريسماس، كان يومًا سيئًا للغاية، كلبي وكلب العائلة توفي". واختتم مورينيو عن الحدث: "لكن علينا المضي قدمًا". كما تطرق مورينيو إلى الحديث عن توتنهام، قائلا: "سنحاول التعامل مع كل ما يحدث بسوق الانتقالات، لو رحل أي لاعب سنتأقلم مع هذا الموقف بشكل طبيعي، ولكن لن نصبح ملوكًا للانتقالات نتصارع مع الأندية الكبرى لضم أهم اللاعبين".
هالاند

دورتموند يقترب من ضم هالاند في الميركاتو

تحدثت تقارير إنجليزية، عن زيارة النرويجي إرلينج براوت هالاند، نجم فريق سالزبورج النمساوي، لكل من فريقي ار بي لايبزج وبوروسيا دورتموند الألمانيين، حيث كشف شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، زار الفريقين أمس الأربعاء. وارتبط اسم إرلينج براوت هالاند، بالإنتقال لناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، وأضافت الشبكة في تقريرها أن اللاعب النرويجي يقترب أكثر من الإنتقال لدورتموند، وذلك لتعويض غياب الإسباني باكو ألكاسير بعدما طالته العديد من الإصابات.
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