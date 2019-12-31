الميركاتو الشتوي.. إريكسن وكافاني الأقرب للرحيل

يبدأ الميركاتو الشتوي غدًا الأربع في الدوري الإنجليزي والإيطالي والفرنسي، بينما يبدأ في الهولندي والبرتغالي يوم 2 يناير-وسط صفقات حسمت وأخري منتظرة- لينتهي يوم 2 فبراير
يبدأ سوق الإنتقالات الشتوية غدًا الأربعاء، في كلًا من الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي، بينما يبدأ في الدوري الإسباني والإيطالي بدءًا من يوم 2 يناير، والدوري البرتغالي والهولندي يوم 3 يناير، حتى يكتب النهاية يوم 2 فبراير مع إغلاق الدوري البرتغالي نافذة الإنتقالات في هذا اليوم .وقبل انطلاق صافرة بداية الإنتقالات أعلنت بعض الفرق الأوروبية عن حسم بعض الصفقات حيث أتم إبراهيموفيتش إنتقاله لفريق ميلان، حيث أعلنت إدارة الفريق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني،الجمعة الماضية، عن التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
كما حسم ليفربول صفقة الدولي الياباني مينامينو، بعد إعلان إدارة الريدز عن ضم اللاعب من صفوف سالزبورج، على أن تتم الصفقة بشكل نهائي في بداية يناير .
ومن جانبها حسمت بوروسيا دورتموند صفقة هالاند نجم سالزبورج، حيث جاء في بيان رسمي للإدارة الألمانية، إنه وقع عقدًا مع هالاند صاحب الـ19 عامًا حتى صيف عام
كما حسم ليفربول صفقة الدولي الياباني مينامينو، بعد إعلان إدارة الريدز عن ضم اللاعب من صفوف سالزبورج، على أن تتم الصفقة بشكل نهائي في بداية يناير .
ومن جانبها حسمت بوروسيا دورتموند صفقة هالاند نجم سالزبورج، حيث جاء في بيان رسمي للإدارة الألمانية، إنه وقع عقدًا مع هالاند صاحب الـ19 عامًا حتى صيف عام 2024، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة كلفت بوروسيا دورتموند 20 مليون يورو وهو الشرط الجزائي للاعب، وسيحصل على راتب أسبوعي 200 ألف يورو.
إيركسن
وتأتي أبرز الصفقات المنتظرة في الميركاتو الشتوي، هي إنتقال إريكسن لاعب خط وسط توتنهام، حيث يفضل السبيرز بيعه في فترة الانتقالات الشتوية، بدلا من تركه يرحل مجانا الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع السبيرز في يونيو 2020.
وكان اللاعب الدنماركي هدفًا أساسيا لريال مدريد الإسباني خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن الصحف الإنجليزية أشارت في الفترة الأخيرة إلي إنتقال اللاعب لصفوف مانشستر يونايتد، قبل رحيل بوجبا هو الآخر للفريق الملكي، كما ارتبط إريكسن إيضًا بالانتقال لصفوف فريق يوفنتس الإيطالي حسب تقارير إيطالية .
ويليان
كان جناح تشيلسي مرشح للإنتقال لصفوف برشلونة الإسباني، بالرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج، وهو ما نفاه اللاعب خلال تصريحات مع سكاي سبورتس، حيث أشار إلي رغبته في استكمال مشواره الكروي مع البلوز حتى عامه الـ40 .
مونييه
توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان اقترب من الرحيل عن الفريق الباريسي، حيث كشف موقع كالتشيو ميركاتو عن إقتراب إنتقال الدولي البلجيكي لفريق إنتر، وتبحث إدارة باريس حاليًأ التفاوض مع دي تشيليو لاعب اليوفي لتعويض اللاعب في حال رحيله .
ماتيتيش
نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد هو الآخر اقترب من الرحيل عن الشياطين الحمر، حيث ينتهي عقد الأخير نهاية الموسم الحالي، وكان صرح اللاعب من قبل عند عدم معرفته إذا كانت إدارة اليونايتد ستمدد له أم لا.
جيرو
ينتهي عقد أوليفيه جيرو مع تشيلسي خلال الموسم الحالي، ويقترب الأخير من الانتقال إما ليوفنتوس حسب تقرير لـ صحيفة " كوريري ديلا سيرا "، أو يعود لصفوف أرسنال مرة أخري حسبما أفادت تقارير إنجليزية .
تياجو سيلفا
قد تشهد الإنتقالات الشتوية، رحيل تياجو سيلفا قائد فريق باريس سان جيرمان، ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية فإن المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو متردد كثيراً بشأن تجديد عقد المدافع البرازيلي .
وأشارت الصحيفة الى أن تياجو سيلفا صاحب الـ35 عاماً يعيش مستقبل غامض مع النادي الباريسي، في حين أبدى اللاعب مؤخراً رغبته بتجديد عقده مع الفريق ، وهو ما يقرب الأخير من بحث النادي الباريسي عن رحيله خلال الإنتقالات الحالية، قبل إنتهاء عقده .
باكو ألكاسير وماريو جوتزه
قد يرحل نجم فريق بورسيا عن الفريق وذلك بعد ضم هالان، وكانت كشفت صحيفة بيلد عن اقتراب الأخير من الإنتقال لصفوف أتليتكو مدريد، كما أضافت في نفس التقرير إمكانية رحيل جوتزه هو الآخر لصفوف هيرتا برلين .
فيدال
يقترب فيدال هو الآخر من الرحيل عن صفوف برشلونة، وكانت ضم الفريق الكتالوني اللاعب قبل ساعات قليلة من إنضمام اللاعب لصفوف إنتر، لكن تقارير إيطالية أفادت عن رغبة اللاعب الإنتقال للفريق الإيطالي .
لاوتارو مارتينيز
يقترب مهاجم الإنتر من الإنتقال لصفوف برشلونة الإسباني خلال موسم الإنتقالات الشتوية المقبلة، حيث أفادت تقارير إسبانية رغبة البلوجرانا في الحصول على مهاجم يعوض المستوى الضعيف الذي يقدمه سواريز خلال الفترة الماضية .
كافاني
يبتعد الدولي الأوروجوياني عن التشكيلة الأساسية لـ توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي، وذلك منذ ضم إيكاردي من صفوف إنتر ميلان .
ويقترب كافاني حسب تقارير فرنسية من الإنتقال لصفوف أتليتكو مدريد .