الميركاتو الشتوي.. إريكسن وكافاني الأقرب للرحيل

يبدأ الميركاتو الشتوي غدًا الأربع في الدوري الإنجليزي والإيطالي والفرنسي، بينما يبدأ في الهولندي والبرتغالي يوم 2 يناير-وسط صفقات حسمت وأخري منتظرة- لينتهي يوم 2 فبراير

تحرير:محمد جمال ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

اريكسن

يبدأ سوق الإنتقالات الشتوية غدًا الأربعاء، في كلًا من الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي، بينما يبدأ في الدوري الإسباني والإيطالي بدءًا من يوم 2 يناير، والدوري البرتغالي والهولندي يوم 3 يناير، حتى يكتب النهاية يوم 2 فبراير مع إغلاق الدوري البرتغالي نافذة الإنتقالات في هذا اليوم .وقبل انطلاق صافرة بداية الإنتقالات أعلنت بعض الفرق الأوروبية عن حسم بعض الصفقات حيث أتم إبراهيموفيتش إنتقاله لفريق ميلان، حيث أعلنت إدارة الفريق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني،الجمعة الماضية، عن التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

كما حسم ليفربول صفقة الدولي الياباني مينامينو، بعد إعلان إدارة الريدز عن ضم اللاعب من صفوف سالزبورج، على أن تتم الصفقة بشكل نهائي في بداية يناير . ومن جانبها حسمت بوروسيا دورتموند صفقة هالاند نجم سالزبورج، حيث جاء في بيان رسمي للإدارة الألمانية، إنه وقع عقدًا مع هالاند صاحب الـ19 عامًا حتى صيف عام