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بالجاتوه والدجاج «المصلي».. التونسيون يحتفلون برأس السنة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
تونس
تونس
على طريقتهم الخاصة، يستقبل التونسيون رأس السنة الميلادية، بطقوس مبهجة يغلب عليها الطابع العائلي والأسري، حيث يتجمع الأحباء على موائد خاصة بهذه المناسبة السنوية. فمن تعليق الزينة ووضع أشجار الكريسماس بالمنازل إلى إعداد أطباق الدجاج "المصلي" التونسية، وإعداد أو شراء "الجاتوه" والحلويات المثلجة، مرورا بشراء الهدايا والملابس الجديدة، لا يفوت التونسيون هذه المناسبة دون احتفالات تجمع شمل الأسرة والأصدقاء.
وتأتي رأس السنة هذا العام في ظل غلاء في الأسعار وأوضاع معيشية صعبة، أدت إلى تراجع السياحة الداخلية بشكل غير مسبوق بلغ 50% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إلا أن التونسيون يحرصون على إحياء هذه المناسبة وتناول الدجاج والحلويات حتى ولو في المنزل.وكان رئيس الاتحاد التونسي للسفر والسياحة جابر بن عطوش
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يسعد -ربراب -أغنى -رجل -أعمال -جزائري

بدء محاكمة أغنى رجل أعمال في الجزائر بتهمة الفساد

بدأت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء في محاكمة رجل الأعمال الجزائري إسعد ربراب المتهم مع آخرين "شركتان" بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال التصريح الجمركي الخاطئ. والشركتان المتهمتان في القضية هما كل من شركة "إيفيكوم" و هي فرع من فروع شركة "سيفيتال" المملوكة لربراب وبنك الإسكان للتجارة "هاوسينج بنك".
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السودان: نتطلع لتلبية مطالب الشعب واستعادة الأموال المنهوبة

أعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تلبية مطالب الشعب السوداني المتمثلة في العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد، وإعادة بناء اقتصاد وطنى قوي يُفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة. وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية قدمت أُولى موازناتها للعام 2020، مستلهمة روح ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب السوداني وتطلعاته، التي جسدها شعار الثورة، وتعمل على توفير الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة فى كافة أنحاء البلاد.
تظاهرات العراق

العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
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لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

ذكر مسؤول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا". ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان"، متابعا: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".
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طقس-بارد (2)

طقس بارد في أول أيام السنة.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء (أول أيام العام الجديد)، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تصل إلى مناطق من الوجة البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.
مظاهرات-السترات-الصفراء-فى-فرنسا

فرنسا تحظر تظاهرات «السترات الصفراء» ليلة رأس السنة

أعلنت شرطة باريس، اليوم الثلاثاء، أنها حظرت تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة. ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديجول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر Matignon وفي العديد من محطات القطار.
الشرطة-الفرنسية

100 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة في فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعبئة نحو 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد عشية العام الجديد في فرنسا، موضحا: "لا يوجد خطر أمني محدد، لكننا نستعد لكل شيء". وحسب قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، تم نشر 148 ألف فرد من قوات الأمن في نهاية العام الماضي. ويحتشد غالبا نحو مليون شخص في العاصمة باريس عشية العام الجديد، ومصدر القلق الرئيسي هو الإضراب في وسائل النقل العام المحلية وذات المسافات البعيدة في فرنسا.
قيس- سعيد

بعد تصريحات أردوغان.. الرئاسة التونسية: لن ننضم لأي تحالف

نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، إن "بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتحرص على تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء"، بحسب قناة العربية الإخبارية.
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