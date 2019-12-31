بالجاتوه والدجاج «المصلي».. التونسيون يحتفلون برأس السنة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

تونس

على طريقتهم الخاصة، يستقبل التونسيون رأس السنة الميلادية، بطقوس مبهجة يغلب عليها الطابع العائلي والأسري، حيث يتجمع الأحباء على موائد خاصة بهذه المناسبة السنوية. فمن تعليق الزينة ووضع أشجار الكريسماس بالمنازل إلى إعداد أطباق الدجاج "المصلي" التونسية، وإعداد أو شراء "الجاتوه" والحلويات المثلجة، مرورا بشراء الهدايا والملابس الجديدة، لا يفوت التونسيون هذه المناسبة دون احتفالات تجمع شمل الأسرة والأصدقاء.

وتأتي رأس السنة هذا العام في ظل غلاء في الأسعار وأوضاع معيشية صعبة، أدت إلى تراجع السياحة الداخلية بشكل غير مسبوق بلغ 50% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إلا أن التونسيون يحرصون على إحياء هذه المناسبة وتناول الدجاج والحلويات حتى ولو في المنزل.وكان رئيس الاتحاد التونسي للسفر والسياحة جابر بن عطوش