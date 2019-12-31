رياضة

الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

تحرير:علي الزيني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
الترجي
الترجي
حقق فريق الترجي فوزًا تاريخيًا، على نظيره شبيبة القيروان، بسبعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري التونسي، ليرفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، من ثمان مباريات، بفارق ست نقاط عن الاتحاد المنستيري، الذي يتصدر جدول الترتيب، بعدما لعب 10 مواجهات، في المقابل تجمد رصيد شبيبة القيروان، عند 12 نقطة في المركز العاشر. فريق شبيبة القيروان، هدف التقدم، في الدقيقة الثالثة، عن طريق ياسين الصالحي، إلا أن رد الترجي كان قويًا، وسجل خمسة أهداف في الشوط الأول.
فادي بن شوق، سجل هدف التقدم في الدقيقة 20، وبعد مرور ربع ساعة عاد اللاعب ذاته، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، وعزز محمد علي اليعقوبي تقدم الترجي بهدف ثالث في الدقيقة 35، وبعدها بخمس دقائق أحرز عبد الرؤوف بن غيث، الهدف الرابع، وفي الدقيقة 35، أحرز حمدو الهوني، الهدف الخامس. وفي الدقيقة 80، سجل هيثم
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أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
إريكسن ‎

الميركاتو الشتوي.. إريكسن وكافاني الأقرب للرحيل

يبدأ سوق الإنتقالات الشتوية غدًا الأربعاء، في كلًا من الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي، بينما يبدأ في الدوري الإسباني والإيطالي بدءًا من يوم 2 يناير، والدوري البرتغالي والهولندي يوم 3 يناير، حتى يكتب النهاية يوم 2 فبراير مع إغلاق الدوري البرتغالي نافذة الإنتقالات في هذا اليوم .وقبل انطلاق صافرة بداية الإنتقالات أعلنت بعض الفرق الأوروبية عن حسم بعض الصفقات حيث أتم إبراهيموفيتش إنتقاله لفريق ميلان، حيث أعلنت إدارة الفريق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني،الجمعة الماضية، عن التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
الأهلى -يفوز -على -حرس -الحدود‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة، انضمام صلاح محسن، الذي عاد بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية، بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك شهدت غياب حسين الشحات، وأيمن أشرف.
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احمد-شوبير (5)

شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة محمود كهربا

أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة أون سبورت، أن النادي الأهلي سيعلن عن صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، بنهاية اليوم. وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن النادي الأهلي قام بتأجيل الإعلان عن صفقة محمود عبدالمنعم كهربا لعدة أسباب، ويأتي في مقدمتها استكمال جميع الإجراءات القانونية من أجل ضمه دون مشاكل. وأكمل عن السبب الثاني مشيرًا إلى أن رغبة النادي الأهلي في الاطمئنان أولا على نتيجة الفريق الأول مساء اليوم أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
محمود- كهربا

محمود كهربا على «إنستجرام»: «وينصرك الله نصرا عزيزا»

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تحمل آية قرآنية: «وينصرك الله نصرا عزيزا»، وعلق قائلًا: "ليست صدفة إنها رسالة لك". وكان رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، قد أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع محمود كهربا، الذي رحل عن فريق الزمالك دون رغبة الأخير، قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
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