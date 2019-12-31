الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

تحرير:علي الزيني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

الترجي

حقق فريق الترجي فوزًا تاريخيًا، على نظيره شبيبة القيروان، بسبعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري التونسي، ليرفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، من ثمان مباريات، بفارق ست نقاط عن الاتحاد المنستيري، الذي يتصدر جدول الترتيب، بعدما لعب 10 مواجهات، في المقابل تجمد رصيد شبيبة القيروان، عند 12 نقطة في المركز العاشر. فريق شبيبة القيروان، هدف التقدم، في الدقيقة الثالثة، عن طريق ياسين الصالحي، إلا أن رد الترجي كان قويًا، وسجل خمسة أهداف في الشوط الأول.

فادي بن شوق، سجل هدف التقدم في الدقيقة 20، وبعد مرور ربع ساعة عاد اللاعب ذاته، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، وعزز محمد علي اليعقوبي تقدم الترجي بهدف ثالث في الدقيقة 35، وبعدها بخمس دقائق أحرز عبد الرؤوف بن غيث، الهدف الرابع، وفي الدقيقة 35، أحرز حمدو الهوني، الهدف الخامس. وفي الدقيقة 80، سجل هيثم

فادي بن شوق، سجل هدف التقدم في الدقيقة 20، وبعد مرور ربع ساعة عاد اللاعب ذاته، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، وعزز محمد علي اليعقوبي تقدم الترجي بهدف ثالث في الدقيقة 35، وبعدها بخمس دقائق أحرز عبد الرؤوف بن غيث، الهدف الرابع، وفي الدقيقة 35، أحرز حمدو الهوني، الهدف الخامس.



وفي الدقيقة 80، سجل هيثم الجويني، الهدف السابع للترجي، الذي اختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة من المباراة، عن طريق إيهاب المباركي.



ويعد هذا الفوز ليس الأكبر في تاريخ الترجي أو الدوري التونسي، وهي ليست السباعية الأولى في تاريخ الترجي، فقد سبق الفوز على المستقبل الرياضي بقابس، بنفس النتيجة في شهر سبتمبر 2017، وفاز على حمام سوسة بسباعية نظيفة، في يونيو 2012، وبنفس النتيجة على الترجي الجرجيسي في نوفمبر 2009.