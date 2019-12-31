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بتمويل إيطالي.. 2 مليون يورو لتطوير ترعة حافظ الشرقية بالمنيا

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
ترعة - أرشيفية
ترعة - أرشيفية
قال أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا، إن وفد برنامج الاتحاد الأوروبي قام بجولة تفقدية لترعة "حافظ الشرقية" لاستكمال أعمال التطوير وإعادة التأهيل بتمويل إيطالى قدره مليونين و118 ألفا و502 يورو. وأوضح السكرتير المساعد في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم اختيار 3 ترع من محافظة المنيا للتطوير وهى (ترعة الدسوت بالمنيا، ترعة آبا الوقف بمغاغة، ترعة حافظ الشرقية) من قبل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج المنحة الايطالية لتطوير فروعها ومساقيها، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مياه الري والحد من المخلفات الزراعية.
ولفت إلى أن مشروع تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية يتضمن إحلال وتجديد 17 مسقى مفتوحة تقليدية بمساقٍ مصممة بأنابيب ري، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 مساق مفتوحة، فضلًا عن تركيب محطات ري ميكانيكية، وإعادة تأهيل قناطر هيدروليكية وتحسين مرافق الري.وأشار إلى أن الوفد التقي بعدد من الفلاحين الذين أشادوا بأهمية
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أبو الغيط: إجماع على رفض التدخلات غير العربية في ليبيا

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرار الصادر اليوم عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا. وأشار أبو الغيط في بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية إلى ان القرار تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يُفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويُهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيه المتوسط.
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الجيزة تغلق مركزين للدروس الخصوصية في الحوامدية والهرم

تواصل محافظة الجيزة حملاتها لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، وأغلقت المحافظة مركزا تعليميا بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المركز لضمان عدم فتحه مجددا.
عبد الفتاح السيسى (4)

لتوفير فرص عمل.. السيسي يُطالب بتطوير «اقتصادية قناة السويس»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة استراتيجية التطويرالخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.
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السيسي يوجه بمواصلة تطوير الهيئة العربية للتصنيع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، في إطار أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.
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سامح-شكري (1)

مصر وإيطاليا: يجب تكثيف الجهود لعودة الأمن في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي، جاء ذلك خلال الاتصال الذي أجراه شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيطالي في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

إيطاليا تحذر أردوغان من مغبة التدخل العسكري في ليبيا

وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأي عمل عسكري تقوم به "أنقرة" ضد ليبيا. ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله اليوم الأحد، إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

«ليبيا وريجيني».. السيسي يتصل برئيس وزراء إيطاليا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
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