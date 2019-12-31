السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

تحرير:علي الزيني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

أدهم السلحدار

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".

وبسؤاله عن أسباب تفوق الفريق فى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مقارنة بالدوري، أجاب السلحدار:"اللاعبون يحصلون على فترات راحة أطول فضلًا عن عدم تنقله المستمر من محافظة لأخرى وهو ما ينعكس على النتائج..نعانى كثيرًا من ضيق الوقت بين المباريات ونلجأ إلى الاستشفاء والسعى نحو تجهيز جميع اللاعبين للتغلب

وبسؤاله عن أسباب تفوق الفريق فى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مقارنة بالدوري، أجاب السلحدار:"اللاعبون يحصلون على فترات راحة أطول فضلًا عن عدم تنقله المستمر من محافظة لأخرى وهو ما ينعكس على النتائج..نعانى كثيرًا من ضيق الوقت بين المباريات ونلجأ إلى الاستشفاء والسعى نحو تجهيز جميع اللاعبين للتغلب على تلك الأزمة".



واختتم فريق الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، استعدادًا لمباراة غد، حيث تطرق المران لتدريبات على التسديدات باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف، كما شمل المران على الكرات العرضيات من ظهيري الفريق وكيفية ترجمتها لأهداف، واختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.