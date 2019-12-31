رياضة

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

تحرير:علي الزيني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
أدهم السلحدار
أدهم السلحدار
أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
وبسؤاله عن أسباب تفوق الفريق فى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مقارنة بالدوري، أجاب السلحدار:"اللاعبون يحصلون على فترات راحة أطول فضلًا عن عدم تنقله المستمر من محافظة لأخرى وهو ما ينعكس على النتائج..نعانى كثيرًا من ضيق الوقت بين المباريات ونلجأ إلى الاستشفاء والسعى نحو تجهيز جميع اللاعبين للتغلب
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الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

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الميركاتو الشتوي.. إريكسن وكافاني الأقرب للرحيل

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الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
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إصابة الشناوي في مران بيراميدز وغيابه عن لقاء المصري

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باهر المحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدي رغم غيابه عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد، كما عاد أحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد عمار قلب الدفاع، وانضمام الصاعد مصطفى فارس، فيما شهدت استبعاد محمد حمدي زكي، أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد، لأسباب فنية.
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