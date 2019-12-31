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عرض «الأخ الكبير» على الشاشة الفضية فى 4 يناير المقبل

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
محمد رجب
محمد رجب
انتهي المخرج إسماعيل فاروق من عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأولى لمسلسل "الأخ الكبير" لتسليمها للقنوات الفضائية ، وينتمي المسلسل لنوعية الـ45 حلقة. ومن المقرر عرض المسلسل في 4 يناير المقبل على الشاشة الفضية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبوالعلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.
المسلسل بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق ،إنتاج شركة سينرجي.

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