أبو الغيط: إجماع على رفض التدخلات غير العربية في ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

أحمد أبو الغيط

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرار الصادر اليوم عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا. وأشار أبو الغيط في بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية إلى ان القرار تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يُفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويُهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيه المتوسط.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالاً من الدول العربية، مشيراً إلى أن القرار الصادر عن الجامعة اليوم بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفاً عربياً رافضاً للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها.تجدر