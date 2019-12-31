رياضة

الزمالك يطلق البث التجريبي للقناة ويعلن عن التردد

تحرير:محمد جمال ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
قناة الزمالك
قناة الزمالك
أعلن نادي الزمالك، عن بدء البث التجريبي لقناة القلعة البيضاء الرسمية تزامنًا مع الاحتفالات ببداية العام الجديد . الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، نشر مقطع من برومو القناة، علق عليه:"جمهورنا العظيم في جميع أنحاء العالم وجب علينا التنويه أن البث الرسمي لقناة الزمالك قد بدأ منذ لحظات قليلة تزامناً مع بداية العام الجديد ، تردد 11449 , 27500 H ". وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أشار في تصريحات تليفزونية له مساء أمس ، إلى أن القناة ستكون محايدة دون أي نوع من التعصب.
منصور، أضاف:"البرنامج الخاص بي عبر قناة الزمالك سيكون سياسي وقانوني وفني ورياضي وسيذاع خلال 4 أيام أسبوعيًا". وظهر في برومو القناة العديد من الشخصيات التي تمثل القلعة البيضاء مثل: عبد الواحد السيد، أيمن منصور، خالد الغندور، سامي الشيشيني، مدحت عبد الهادي، أحمد عبد الحليم، أيمن عبد العزيز وحازم إمام
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برشلونة ونيمار.. أسباب وراء رفض سواريز لعرض خيالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة رفض عرضاً من أحد الأندية الصينية منذ الصيف الماضي من أجل ترك النادي الكتالوني. وبحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة وأكدت أن اللاعب قرر البقاء مع الفريق الكتالوني لموسم إضافي وعدم الرحيل. وذكرت الصحيفة خلال تقريرها أن ذلك العرض الذي يتم الافصاح عنه للمرة الأولى جاء لسواريز في الصيف الماضي وجاء برقم خيالي للنجم الأوروجوياني للعب في الدوري الصيني.
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السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
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الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
مصطفى محمد

أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، على حديث أحمد بلال نحو مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس، وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز، مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له". وواصل: "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو، استفسرت من مصطفى قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".
حمدى-النقاز

حمدي النقاز يرد على تصريحات مرتضى منصور

رد الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، بعدما شن الأخير، هجومًا شرسًا على اللاعب، الذي قام بفسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل أبو زيد، يتهمك خلالها بالنصب، لعدم التزامك بالعقد المبرم بينكما بمنحه 10% من قيمة عقدك، عمولة انتقالك للزمالك.. تقدم أبو زيد بشكوى للاتحادين المصري والدولي ضد النقاز، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، لكني تدخلت ومنحت الوكيل جزءا من مستحقاته، على أن يتم خصمه من اللاعب في أبريل المقبل".
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، عن موعد انطلاق قناة الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال الغندور: "قناة نادي الزمالك في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 إن شاء الله". وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن في أغسطس الماضي تسلمه استوديوهات قناة النادي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وانطلاقها مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019- 2020)، وذلك بعدالجولة التفقدية التي قام بها مع فريق العمل لاستوديو DMC SPORTS التي ستنطلق منه القناة.
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