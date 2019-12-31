الزمالك يطلق البث التجريبي للقناة ويعلن عن التردد
تحرير:محمد جمال
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
قناة الزمالك
أعلن نادي الزمالك، عن بدء البث التجريبي لقناة القلعة البيضاء الرسمية تزامنًا مع الاحتفالات ببداية العام الجديد .
الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، نشر مقطع من برومو القناة، علق عليه:"جمهورنا العظيم في جميع أنحاء العالم وجب علينا التنويه أن البث الرسمي لقناة الزمالك قد بدأ منذ لحظات قليلة تزامناً مع بداية العام الجديد ، تردد 11449 , 27500 H ".
وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أشار في تصريحات تليفزونية له مساء أمس ، إلى أن القناة ستكون محايدة دون أي نوع من التعصب.
منصور، أضاف:"البرنامج الخاص بي عبر قناة الزمالك سيكون سياسي وقانوني وفني ورياضي وسيذاع خلال 4 أيام أسبوعيًا".
وظهر في برومو القناة العديد من الشخصيات التي تمثل القلعة البيضاء مثل: عبد الواحد السيد، أيمن منصور، خالد الغندور، سامي الشيشيني، مدحت عبد الهادي، أحمد عبد الحليم، أيمن عبد العزيز وحازم إمام
منصور، أضاف:"البرنامج الخاص بي عبر قناة الزمالك سيكون سياسي وقانوني وفني ورياضي وسيذاع خلال 4 أيام أسبوعيًا".
وظهر في برومو القناة العديد من الشخصيات التي تمثل القلعة البيضاء مثل: عبد الواحد السيد، أيمن منصور، خالد الغندور، سامي الشيشيني، مدحت عبد الهادي، أحمد عبد الحليم، أيمن عبد العزيز وحازم إمام بالإضافة إلى عدد من مقدمي البرامج مثل كريم حسن شحاته، أحمد جمال، فرح علي ونيرة الأحمر .