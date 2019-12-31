الزمالك يطلق البث التجريبي للقناة ويعلن عن التردد

تحرير:محمد جمال ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

قناة الزمالك

أعلن نادي الزمالك، عن بدء البث التجريبي لقناة القلعة البيضاء الرسمية تزامنًا مع الاحتفالات ببداية العام الجديد . الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، نشر مقطع من برومو القناة، علق عليه:"جمهورنا العظيم في جميع أنحاء العالم وجب علينا التنويه أن البث الرسمي لقناة الزمالك قد بدأ منذ لحظات قليلة تزامناً مع بداية العام الجديد ، تردد 11449 , 27500 H ". وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أشار في تصريحات تليفزونية له مساء أمس ، إلى أن القناة ستكون محايدة دون أي نوع من التعصب.

منصور، أضاف:"البرنامج الخاص بي عبر قناة الزمالك سيكون سياسي وقانوني وفني ورياضي وسيذاع خلال 4 أيام أسبوعيًا". وظهر في برومو القناة العديد من الشخصيات التي تمثل القلعة البيضاء مثل: عبد الواحد السيد، أيمن منصور، خالد الغندور، سامي الشيشيني، مدحت عبد الهادي، أحمد عبد الحليم، أيمن عبد العزيز وحازم إمام