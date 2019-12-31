جريمة

«لا شبهة جنائية».. تفاصيل حريق قطار كفر الزيات

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
اندلع حريق في عربة قطار «القاهرة – كفرالزيات» بمحطة كفر الزيات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، إذ أسفر الفحص عن نشوب الحريق عقب مغادرة الركاب للقطار، أثناء قيام السائق بعمل المناورة المشار إليها لتغيير الجرار والضم على عربات القطار والنقل إلى خط آخر ، حيث حدث حريق بالكابل الواصل ما بين العربات. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية، فيما أفاد المعمل الجنائي أن الحريق شب عرضيًا «غير عمدي» وبدايته بكوفرية التوصيلات الكهربائية ثم امتد لباقي أجزاء عربة القطار.
على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. من جانبها أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا قالت فيه، إنه بعد وصول قطار 539 بالجرار رقم 2135 ركاب «القاهرة - منوف - كفر الزيات» إلى محطة كفر الزيات، وبعد نزول جميع الركاب على الرصيف بسلام وأصبح القطار
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

إصابة 3 أشخاص في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر بـ3 سيارات أثناء عبور المزلقان، ما أدى لإصابة قائدي السيارات، فيما توقفت حركة القطارات. البداية كانت بتلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بحدوث تصادم على مزلقان ونجت دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر وثلاث سيارات بعد عبورهما المزلقان اثناء قدوم القطار.
جثة-فى-شقة

«في ليلة رأس السنة».. عاطل يقتل والدته بكفر الشيخ

منعته والدته الخروج من المنزل، خوفًا عليه لأنه يعاني من مرض نفسي، ومع تمسكه بالخروج أصرت على منعه فقام بإحضار شاكوش حديدي ما دفعها إلى الاستغاثة بالجيران، ولكن الموت كان الأقرب لها، إذ ضربها عدة ضربات متتالية بالشاكوش حتى فارقت الحياة، وسقطت جثة هامدة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة قلين، بقيام «محمد .أ»، 27 عاما، عاطل، مقيم خلف السنترال العمومي بقلين، بقتل والدته «زينات. ن»، 52 عاما، ربة منزل، بعد التعدي عليها بالضرب بـ«شاكوش» حديدي على رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.
سجن

ضبط عاطل تخصص في تسفير المهاجرين بمستندات مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عاطل، اليوم الثلاثاء، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية برشيد التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم باب شرق، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

مصرع طالبة وإصابة زميلتها صدمهما قطار في البحيرة

لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها، وأصيبت زميلتها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بالتوفيقية بمحافظة البحيرة، إذ صدمهما قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي البارود صدمها أحد القطارات.
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حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

دهسه قطار.. مصرع طالب بمزلقان في بني سويف

لقي طالب مصرعه، بعدما صدمه قطار بالقرب من مزلقان الطريق الدائري، بمدينة بني سويف، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع طالب صدمه قطار بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة شمال مدينة بني سويف، وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى " أحمد خ." 19 عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر مركز بني سويف.
حريق (2)

السيطرة على حريق بمحل ملابس في وسط البلد

رغم برودة الجو إلا أن الأجواء كانت تبدو عادية في منطقة وسط البلد التي تزدحم شوارعها بالمارة ما بين مرتادي المحلات للشراء أو رواد المقاهي، حتى تبدل السيناريو مساء اليوم، حيث شب حريق داخل محل تجاري بمحل ملابس بشارع شريف بوسط القاهرة، وتصاعدت أعمدة الدخان، التي غطت السماء الملبدة بالغيوم وتسببت في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب المحال، وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد.
محكمة-ارشفية

نظر أولى جلسات محاكمة كمساري طنطا في «ضحية التذكرة»

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم "مجدي.إ" كمساري قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، أمام ؛ لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار"، التى انتهت التحقيقات فيها إلى توافر نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداءً عندما حاد المتهم عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك.
طعنات-سكين-جريمة

«العيال والساطور».. مقتل شاب على يد جيرانه في حلوان

تعدى شقيقان على جارهما بـ"ساطور"، وأصاباه بثلاث طعنات؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته، وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، باستقبال "أحمد. م"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جثة هامدة ومصابا بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه واثنين من جيرانه، وكشفت التحريات أن مشاجرة بسبب لهو الأطفال، سرعان ما تطورت إلى تعدي المتهمين خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض "ساطور" وإصابته؛ ما أدى إلى وفاته.
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