«لا شبهة جنائية».. تفاصيل حريق قطار كفر الزيات

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

حريق - أرشيفية

اندلع حريق في عربة قطار «القاهرة – كفرالزيات» بمحطة كفر الزيات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، إذ أسفر الفحص عن نشوب الحريق عقب مغادرة الركاب للقطار، أثناء قيام السائق بعمل المناورة المشار إليها لتغيير الجرار والضم على عربات القطار والنقل إلى خط آخر ، حيث حدث حريق بالكابل الواصل ما بين العربات. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية، فيما أفاد المعمل الجنائي أن الحريق شب عرضيًا «غير عمدي» وبدايته بكوفرية التوصيلات الكهربائية ثم امتد لباقي أجزاء عربة القطار.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. من جانبها أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا قالت فيه، إنه بعد وصول قطار 539 بالجرار رقم 2135 ركاب «القاهرة - منوف - كفر الزيات» إلى محطة كفر الزيات، وبعد نزول جميع الركاب على الرصيف بسلام وأصبح القطار