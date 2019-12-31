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تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة

تحرير:محمد مجلي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
خمور_أرشيفة
خمور_أرشيفة
أصدر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيه المواطنين من تناول الخمور خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وضرورة التوقف عن تناول هذه الخمور، إذ ذكر البيان الصادر عن المركز، أنه يجب عدم تناول الخمور تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحول الميثيلي أو السبرتو الأحمر، موضحًا أن تناول هذا النوع من الخمور يتسبب في أضرار خطيرة بداية من حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فورين بالإضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.
وحذر المركز من خطورة هذه المؤثرات ومن بينها: «الكحول المثيلي» أو ما يعرف بـ«السبرتو الأحمر» الذي يمثل خطورة كبيرة على حياة أي إنسان يتعامل معها سواء تم تناولها عن طريقها بالفم أو استخدامها في مواد التنظيف والتطهيرن مشيرًا إلى أنه يسبب ارتشاح شديد أو غيبوبة بالإضافة إلى تأثيره
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انتصار السيسي تهنئ المصريين: كل عام ونحن متمسكون بأحلامنا

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للمصريين بمناسبة العام الجديد، إذ قالت السيدة انتصار في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا، ومتحلون بالإرادة والهِمّة والإصرار، لننجح بمشيئة الله في تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعرب عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم.
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم، إذ قال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير». وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.
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أحمد موسى: السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تاريخ مصر لم يشهد أصعب من الأوقات التي نمر بها ولكن الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والتحديات الخارجية، إذ يؤكد في كل مرة أنه قادر على مواجهة التحديات الخارجية ويطالب بوحدة الشعب المصري من الداخل. وقدم موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد، قائلا: «كل سنة وحضرتك بألف خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة والشعب المصري».
وسيم -السيسي (1)

وسيم السيسي: مصر القديمة ابتكرت الرقص بكافة أنواعه

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن مصر القديمة هي من ابتكرت السلم الموسيقي الخماسي ثم السباعي، وكذلك الرقص بكافة أنواعه، قائلًا: «مصر القديمة هي التي علمت العالم أن هناك حياة بعد الحياة»، لافتًا إلى أن مصر كانت تكره كلمة الموت، متابعًا: «الأفراح كلها من مصر، والسنة في مصر القديمة كانت 360 يوما و5 أيام أعياد». وأضاف السيسي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم، أن أعياد العالم كله جاءت من مصر، قائلًا: «مصر القديمة هي حضارة فرح، وليست حضارة موت كما يقول البعض».
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طقس-معتدل (2)

غدا الحرارة تعود لمعدلاتها.. وانحسار الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
سحب-ورياح-شديدة-بالأقصر (2)

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
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