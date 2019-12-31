تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة
تحرير:محمد مجلي
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
خمور_أرشيفة
أصدر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيه المواطنين من تناول الخمور خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وضرورة التوقف عن تناول هذه الخمور، إذ ذكر البيان الصادر عن المركز، أنه يجب عدم تناول الخمور تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحول الميثيلي أو السبرتو الأحمر، موضحًا أن تناول هذا النوع من الخمور يتسبب في أضرار خطيرة بداية من حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فورين بالإضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.
وحذر المركز من خطورة هذه المؤثرات ومن بينها: «الكحول المثيلي» أو ما يعرف بـ«السبرتو الأحمر» الذي يمثل خطورة كبيرة على حياة أي إنسان يتعامل معها سواء تم تناولها عن طريقها بالفم أو استخدامها في مواد التنظيف والتطهيرن مشيرًا إلى أنه يسبب ارتشاح شديد أو غيبوبة بالإضافة إلى تأثيره
وحذر المركز من خطورة هذه المؤثرات ومن بينها: «الكحول المثيلي» أو ما يعرف بـ«السبرتو الأحمر» الذي يمثل خطورة كبيرة على حياة أي إنسان يتعامل معها سواء تم تناولها عن طريقها بالفم أو استخدامها في مواد التنظيف والتطهيرن مشيرًا إلى أنه يسبب ارتشاح شديد أو غيبوبة بالإضافة إلى تأثيره على الرؤية التي قد تنتهى بفقدان البصر ويسبب عمى دائم.
من جانيها قالت الدكتورة سارة غيطاني، أستاذ مركز السموم بكلية الطب، إن الكحول الإيثليي والسبرتو الأحمر، يؤدي لفقدان البصر «العمى»، مشيرة إلى أنه يسبب حموضة بالدم تؤثر هذه الحموضة على كل أعضاء الجسم، كما يتسبب أيضا في غيبوبة تستمر حتى الوفاة.
وأوضحت غيطاني، أن الكحول الإيثيلي أو السبرتو موجود في مواد التنظيف والخمور المغشوشة، التي يتناولها البعض في المناسبات الاجتماعية ويكون مضافا إليها السبرتو الأحمر، لافته إلى أنه موجود في البرفانات التي عادة ما يتناولها بعض الأشخاص، مشددة على ضرورة أن يحرص أي شخص تناول السبرتو الأحمر التوجه مباشرة إلى أقرب مركز سموم وليس مستشفى عادي أو وحدة لأنه يحتاج إلى مضاد للسم إلى جانب الغسيل الكلوي.