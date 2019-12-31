تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة

تحرير:محمد مجلي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

أصدر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيه المواطنين من تناول الخمور خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وضرورة التوقف عن تناول هذه الخمور، إذ ذكر البيان الصادر عن المركز، أنه يجب عدم تناول الخمور تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحول الميثيلي أو السبرتو الأحمر، موضحًا أن تناول هذا النوع من الخمور يتسبب في أضرار خطيرة بداية من حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فورين بالإضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.

وحذر المركز من خطورة هذه المؤثرات ومن بينها: «الكحول المثيلي» أو ما يعرف بـ«السبرتو الأحمر» الذي يمثل خطورة كبيرة على حياة أي إنسان يتعامل معها سواء تم تناولها عن طريقها بالفم أو استخدامها في مواد التنظيف والتطهيرن مشيرًا إلى أنه يسبب ارتشاح شديد أو غيبوبة بالإضافة إلى تأثيره