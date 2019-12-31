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لتحقيق السلام.. أمريكا تؤكد التزامها بالتعاون مع السودان

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
مايكل بومبيو وزير خارجية أمريكا
مايكل بومبيو وزير خارجية أمريكا
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان، إذ قال بومبيو في تصريح اليوم الثلاثاء، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني، إن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة، مضيفًا: «أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا».
وأعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تلبية مطالب الشعب السوداني المتمثلة في العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد، وإعادة بناء اقتصاد وطنى قوي يُفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة. وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية
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مايك-بومبيو-وزير-الخارجية-الأمريكي

بومبيو يؤكد التزام العراق بحماية ممتلكات أمريكا على أراضيه

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على التزام العراق بحماية الأفراد الأمريكيين وممتلكات الولايات المتحدة، يأتي ذلك في أعقاب محاولة مئات من المتظاهرين اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد خلال احتجاجات ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" في العراق وسوريا.?
ترامب مع رئيس الصين

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوقّع الاتفاق التجاري المبدئي الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي مع الحكومة الصينية، في منتصف يناير المقبل في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الصين. وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصير "تويتر": "سأوقّع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري الكبير والشامل للغاية مع الصين في 15 يناير، سيُجرى الاحتفال في البيت الأبيض، سيحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الصين، في تاريخ لاحق سأذهب إلى بكين حيث ستبدأ محادثات المرحلة الثانية" من اتفاق التجارة بين البلدين".
ترامب (2)

ترامب: المصلّون المسلحون في كنيسة تكساس منعوا «كارثة»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن وجود مصلّين مسحلين في كنيسة تكساس التي استهدفها أمس الأول الأحد هجوم إطلاق نار منع عواقب "كارثية". وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المصلّون المسلّحون أوقفوا سريعًا مطلق النار المجنون على الكنيسة في تكساس، لولا حقيقة وجود أشخاص مسلّحين وأكفاء في استخدام سلاحهم، لكانت العواقب كارثية، جزيل الشكر لهم". وفتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة ؛ ما أدى لمقتل شخصين أحدهما منفذ الهجوم والذي سقط برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.
الجيش-الأمريكي

منع الجيش الأمريكي من استخدام تطبيق «تيك توك»

منعت الولايات المتحدة الأمريكية، جيشها من استخدام التطبيق الصيني "تيك توك"، الذي تعتبره السلطات الأمريكية تهديدا للأمن السيبراني للعسكريين. وقال ممثل القوات المسلحة الأمريكية روبن أوتشوا: "يعتبر التطبيق تهديدا للأمن، ولا نسمح باستخدمه على هواتف العمل"، وذلك بحسب ما نقله موقع "Military.com". ووفقا لأوتشوا، يمكن للأفراد العسكريين الاستمرار في استخدام التطبيق على الهاتف المحمول الشخصي، ومع ذلك، حتى في هذه الحالة يوصي الجيش توخي الحذر لتجنب تسرب المعلومات.
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ترامب (1)

ترامب وأوباما يتشاركان لقب «أكثر شخص إثارة لإعجاب الأمريكيين»

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، على لقب "أكثر رجل إثارة لإعجاب الأمريكيين" في عام 2019، وفقا للاستفتاء السنوي لمؤسسة "جالوب" الإحصائية الأمريكية، والذي أُعلِنَت نتائجه، اليوم الإثنين.? واختار 18 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، الرئيس الأمريكي الحالي عند سؤالهم عن أكثر شخص حيّ يثير إعجابهم "في أي مكان بالعالم"، بينما اختار 18 بالمئة آخرين الرئيس السابق باراك أوباما، حسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يعتلي فيها ترامب صدارة القائمة، فيما مثّلت المرة الـ12 بالنسبة لأوباما.?
ترامب

ترامب: سنتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية، متوقعا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يرسل له "هدية لطيفة" ولا يخطط في الواقع لاختبار صاروخي. وقال ترامب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنكتشف المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير دعونا نرى ما سيحدث"، وذلك عندما سُئل عن كيفية الرد على ما تخطط له كوريا الشمالية. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يمكن أن تكون الهدية التي سيرسلها كيم "مزهرية لطيفة" بدلا من تجربة صاروخية.
سد النهضة

اجتماعات سد النهضة.. جولة جديدة في الخرطوم بمشاركة أمريكا

وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات غدا وتختتم الأحد، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
ترامب وبوتين

موسكو: مساءلة ترامب شأن داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن ريابكوف أكد أن مساءلة ترامب لا تؤثر على العلاقات مع روسيا بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
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