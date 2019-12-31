لتحقيق السلام.. أمريكا تؤكد التزامها بالتعاون مع السودان

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

مايكل بومبيو وزير خارجية أمريكا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان، إذ قال بومبيو في تصريح اليوم الثلاثاء، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني، إن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة، مضيفًا: «أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا».

وأعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تلبية مطالب الشعب السوداني المتمثلة في العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد، وإعادة بناء اقتصاد وطنى قوي يُفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة. وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية