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وسيم السيسي: مصر القديمة ابتكرت الرقص بكافة أنواعه

تحرير:محمد فتحي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
وسيم السيسي
وسيم السيسي
قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن مصر القديمة هي من ابتكرت السلم الموسيقي الخماسي ثم السباعي، وكذلك الرقص بكافة أنواعه، قائلًا: «مصر القديمة هي التي علمت العالم أن هناك حياة بعد الحياة»، لافتًا إلى أن مصر كانت تكره كلمة الموت، متابعًا: «الأفراح كلها من مصر، والسنة في مصر القديمة كانت 360 يوما و5 أيام أعياد». وأضاف السيسي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم، أن أعياد العالم كله جاءت من مصر، قائلًا: «مصر القديمة هي حضارة فرح، وليست حضارة موت كما يقول البعض».
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انتصار السيسي تهنئ المصريين: كل عام ونحن متمسكون بأحلامنا

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للمصريين بمناسبة العام الجديد، إذ قالت السيدة انتصار في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا، ومتحلون بالإرادة والهِمّة والإصرار، لننجح بمشيئة الله في تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعرب عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم.
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السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم، إذ قال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير». وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.
احمد -موسى

أحمد موسى: السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تاريخ مصر لم يشهد أصعب من الأوقات التي نمر بها ولكن الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والتحديات الخارجية، إذ يؤكد في كل مرة أنه قادر على مواجهة التحديات الخارجية ويطالب بوحدة الشعب المصري من الداخل. وقدم موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد، قائلا: «كل سنة وحضرتك بألف خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة والشعب المصري».
خمور

تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة

أصدر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيه المواطنين من تناول الخمور خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وضرورة التوقف عن تناول هذه الخمور، إذ ذكر البيان الصادر عن المركز، أنه يجب عدم تناول الخمور تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحول الميثيلي أو السبرتو الأحمر، موضحًا أن تناول هذا النوع من الخمور يتسبب في أضرار خطيرة بداية من حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فورين بالإضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.
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السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة اليوم السبت، ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.
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السيسي يستقبل 4 منتخبات رياضية: نقدر الأبطال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين. وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
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السيسي في رسالة للفاتيكان: نعتز بجهودكم لنشر التسامح

استقبل قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية رئيس الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل للبابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة منه تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان، مضيفا أن شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان.
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رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
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