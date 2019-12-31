وسيم السيسي: مصر القديمة ابتكرت الرقص بكافة أنواعه

تحرير:محمد فتحي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن مصر القديمة هي من ابتكرت السلم الموسيقي الخماسي ثم السباعي، وكذلك الرقص بكافة أنواعه، قائلًا: «مصر القديمة هي التي علمت العالم أن هناك حياة بعد الحياة»، لافتًا إلى أن مصر كانت تكره كلمة الموت، متابعًا: «الأفراح كلها من مصر، والسنة في مصر القديمة كانت 360 يوما و5 أيام أعياد». وأضاف السيسي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم، أن أعياد العالم كله جاءت من مصر، قائلًا: «مصر القديمة هي حضارة فرح، وليست حضارة موت كما يقول البعض».