جريمة

«في ليلة رأس السنة».. عاطل يقتل والدته بكفر الشيخ

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
منعته والدته الخروج من المنزل، خوفًا عليه لأنه يعاني من مرض نفسي، ومع تمسكه بالخروج أصرت على منعه فقام بإحضار شاكوش حديدي ما دفعها إلى الاستغاثة بالجيران، ولكن الموت كان الأقرب لها، إذ ضربها عدة ضربات متتالية بالشاكوش حتى فارقت الحياة، وسقطت جثة هامدة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة قلين، بقيام «محمد .أ»، 27 عاما، عاطل، مقيم خلف السنترال العمومي بقلين، بقتل والدته «زينات. ن»، 52 عاما، ربة منزل، بعد التعدي عليها بالضرب بـ«شاكوش» حديدي على رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.
على الفور انتقلت قوة من مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث، أن جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بصالة المنزل وبها إصابات بالرأس، وتم نقلها لمشرحة مستشفى قلين المركزي تحت تصرف النيابة العامة. التحريات الأولية وأقوال الشهود دلت على أن المتهم مريض نفسي منذ سنوات، وحاولت
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

إصابة 3 أشخاص في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر بـ3 سيارات أثناء عبور المزلقان، ما أدى لإصابة قائدي السيارات، فيما توقفت حركة القطارات. البداية كانت بتلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بحدوث تصادم على مزلقان ونجت دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر وثلاث سيارات بعد عبورهما المزلقان اثناء قدوم القطار.
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«لا شبهة جنائية».. تفاصيل حريق قطار كفر الزيات

اندلع حريق في عربة قطار «القاهرة – كفرالزيات» بمحطة كفر الزيات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، إذ أسفر الفحص عن نشوب الحريق عقب مغادرة الركاب للقطار، أثناء قيام السائق بعمل المناورة المشار إليها لتغيير الجرار والضم على عربات القطار والنقل إلى خط آخر ، حيث حدث حريق بالكابل الواصل ما بين العربات. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية، فيما أفاد المعمل الجنائي أن الحريق شب عرضيًا «غير عمدي» وبدايته بكوفرية التوصيلات الكهربائية ثم امتد لباقي أجزاء عربة القطار.
سجن

ضبط عاطل تخصص في تسفير المهاجرين بمستندات مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عاطل، اليوم الثلاثاء، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية برشيد التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم باب شرق، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

مصرع طالبة وإصابة زميلتها صدمهما قطار في البحيرة

لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها، وأصيبت زميلتها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بالتوفيقية بمحافظة البحيرة، إذ صدمهما قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي البارود صدمها أحد القطارات.
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رسالة ومحادثة جنسية تكشفان سر مقتل زوج بـ«سم صراصير»

نظرة فكلمة فلقاء.. اكتملت الثلاثية الأشهر بين سيدة وعشيقها بجريمة قتل نفذتها الأولى في حق زوجها المخدوع، تخلصت منه بـ"سم صراصير" بحثا عن إشباع رغباتها في أحضان سائق سيارة أجرة "تاكسي" أوقعها في شباك الحب والغرام التي غزلها بحرفية شديدة حتى حرضها على التخلص من بعلها ليخلو لهما الجو ويعيشان سويا ما تبقى من حياتهما، وتحقق الجزء الأول من السيناريو الشيطاني لكن الأمر لم يدم طويلا، الصدفة كشفت المستور بعد مرور أسبوع على الوفاة ليزج بالعشيقين خلف القضبان.
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الصحبة الغدارة.. شاب يقتل صديقه في أحد شوارع الغربية

واقعة مؤسفة دارت أحداثها في أحد شوارع قرية بلتاج التابعة لمركز قطور بالغربية، إذ أقدم شاب على قتل صديقه بسلاح أبيض وسط ذهول المارة، وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى قطور العام بوصول "حمدى ا." 25 عاما، مصابا بجروح قطعية، وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرًا باصاباته، وانتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر س." مقيم بنفس القرية، بسبب خلافات سابقة بينهما.
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قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.
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«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
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