«في ليلة رأس السنة».. عاطل يقتل والدته بكفر الشيخ

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

جثة - أرشيفية

منعته والدته الخروج من المنزل، خوفًا عليه لأنه يعاني من مرض نفسي، ومع تمسكه بالخروج أصرت على منعه فقام بإحضار شاكوش حديدي ما دفعها إلى الاستغاثة بالجيران، ولكن الموت كان الأقرب لها، إذ ضربها عدة ضربات متتالية بالشاكوش حتى فارقت الحياة، وسقطت جثة هامدة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة قلين، بقيام «محمد .أ»، 27 عاما، عاطل، مقيم خلف السنترال العمومي بقلين، بقتل والدته «زينات. ن»، 52 عاما، ربة منزل، بعد التعدي عليها بالضرب بـ«شاكوش» حديدي على رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

على الفور انتقلت قوة من مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث، أن جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بصالة المنزل وبها إصابات بالرأس، وتم نقلها لمشرحة مستشفى قلين المركزي تحت تصرف النيابة العامة. التحريات الأولية وأقوال الشهود دلت على أن المتهم مريض نفسي منذ سنوات، وحاولت