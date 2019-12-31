سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انتصار السيسي تهنئ المصريين: كل عام ونحن متمسكون بأحلامنا

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للمصريين بمناسبة العام الجديد، إذ قالت السيدة انتصار في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا، ومتحلون بالإرادة والهِمّة والإصرار، لننجح بمشيئة الله في تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعرب عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم.
وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير».وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم، إذ قال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير». وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.
احمد -موسى

أحمد موسى: السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تاريخ مصر لم يشهد أصعب من الأوقات التي نمر بها ولكن الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والتحديات الخارجية، إذ يؤكد في كل مرة أنه قادر على مواجهة التحديات الخارجية ويطالب بوحدة الشعب المصري من الداخل. وقدم موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد، قائلا: «كل سنة وحضرتك بألف خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة والشعب المصري».
وسيم -السيسي (1)

وسيم السيسي: مصر القديمة ابتكرت الرقص بكافة أنواعه

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن مصر القديمة هي من ابتكرت السلم الموسيقي الخماسي ثم السباعي، وكذلك الرقص بكافة أنواعه، قائلًا: «مصر القديمة هي التي علمت العالم أن هناك حياة بعد الحياة»، لافتًا إلى أن مصر كانت تكره كلمة الموت، متابعًا: «الأفراح كلها من مصر، والسنة في مصر القديمة كانت 360 يوما و5 أيام أعياد». وأضاف السيسي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم، أن أعياد العالم كله جاءت من مصر، قائلًا: «مصر القديمة هي حضارة فرح، وليست حضارة موت كما يقول البعض».
خمور

تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة

أصدر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيه المواطنين من تناول الخمور خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وضرورة التوقف عن تناول هذه الخمور، إذ ذكر البيان الصادر عن المركز، أنه يجب عدم تناول الخمور تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحول الميثيلي أو السبرتو الأحمر، موضحًا أن تناول هذا النوع من الخمور يتسبب في أضرار خطيرة بداية من حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فورين بالإضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم، إذ قال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير». وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.
احمد -موسى

أحمد موسى: السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تاريخ مصر لم يشهد أصعب من الأوقات التي نمر بها ولكن الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والتحديات الخارجية، إذ يؤكد في كل مرة أنه قادر على مواجهة التحديات الخارجية ويطالب بوحدة الشعب المصري من الداخل. وقدم موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد، قائلا: «كل سنة وحضرتك بألف خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة والشعب المصري».
طقس-بارد (2)

طقس بارد في أول أيام السنة.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء (أول أيام العام الجديد)، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تصل إلى مناطق من الوجة البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.
السيسي (5)

السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]