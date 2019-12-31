انتصار السيسي تهنئ المصريين: كل عام ونحن متمسكون بأحلامنا

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للمصريين بمناسبة العام الجديد، إذ قالت السيدة انتصار في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا، ومتحلون بالإرادة والهِمّة والإصرار، لننجح بمشيئة الله في تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعرب عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم.

وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير».وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا