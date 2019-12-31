برشلونة ونيمار.. أسباب وراء رفض سواريز لعرض خيالي

تحرير:محمد جمال ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

سواريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة رفض عرضاً من أحد الأندية الصينية منذ الصيف الماضي من أجل ترك النادي الكتالوني. وبحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة وأكدت أن اللاعب قرر البقاء مع الفريق الكتالوني لموسم إضافي وعدم الرحيل. وذكرت الصحيفة خلال تقريرها أن ذلك العرض الذي يتم الافصاح عنه للمرة الأولى جاء لسواريز في الصيف الماضي وجاء برقم خيالي للنجم الأوروجوياني للعب في الدوري الصيني.

وأوضحت الصحيفة أن سواريز رفض الرحيل عن برشلونة بسبب صداقته المقربة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وطموحه في الحصول على المزيد من البطولات مع البلوجرانا . واختتمت ديبورتيفو تقريرها أن سواريز أراد أيضاً أن يتم لم الشمل بينه وبين ميسي و نيمار في الصيف الماضي عندما كانت الإدارة تتفاوض مع باريس سان جيرمان





وأوضحت الصحيفة أن سواريز رفض الرحيل عن برشلونة بسبب صداقته المقربة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وطموحه في الحصول على المزيد من البطولات مع البلوجرانا .



واختتمت ديبورتيفو تقريرها أن سواريز أراد أيضاً أن يتم لم الشمل بينه وبين ميسي و نيمار في الصيف الماضي عندما كانت الإدارة تتفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي على عودة الدولي البرازيلي،وأكد اللاعب في أكثر من مرة أنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في برشلونة.



وكان سواريز قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صيف 2014، شارك خلالها في 268 مباراة لبرشلونة حتى الآن سجل خلالهم 190 هدفًا في كل البطولات وصنع 105 هدف.