رياضة

برشلونة ونيمار.. أسباب وراء رفض سواريز لعرض خيالي

تحرير:محمد جمال ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
سواريز
سواريز
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة رفض عرضاً من أحد الأندية الصينية منذ الصيف الماضي من أجل ترك النادي الكتالوني. وبحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة وأكدت أن اللاعب قرر البقاء مع الفريق الكتالوني لموسم إضافي وعدم الرحيل. وذكرت الصحيفة خلال تقريرها أن ذلك العرض الذي يتم الافصاح عنه للمرة الأولى جاء لسواريز في الصيف الماضي وجاء برقم خيالي للنجم الأوروجوياني للعب في الدوري الصيني.
وأوضحت الصحيفة أن سواريز رفض الرحيل عن برشلونة بسبب صداقته المقربة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وطموحه في الحصول على المزيد من البطولات مع البلوجرانا . واختتمت ديبورتيفو تقريرها أن سواريز أراد أيضاً أن يتم لم الشمل بينه وبين ميسي و نيمار في الصيف الماضي عندما كانت الإدارة تتفاوض مع باريس سان جيرمان
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قناة -الزمالك (2)

الزمالك يطلق البث التجريبي للقناة ويعلن عن التردد

أعلن نادي الزمالك، عن بدء البث التجريبي لقناة القلعة البيضاء الرسمية تزامنًا مع الاحتفالات ببداية العام الجديد . الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، نشر مقطع من برومو القناة، علق عليه:"جمهورنا العظيم في جميع أنحاء العالم وجب علينا التنويه أن البث الرسمي لقناة الزمالك قد بدأ منذ لحظات قليلة تزامناً مع بداية العام الجديد ، تردد 11449 , 27500 H ". وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أشار في تصريحات تليفزونية له مساء أمس ، إلى أن القناة ستكون محايدة دون أي نوع من التعصب.
أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
الترجي - الرجاء

الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

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برشلونة - ريال مدريد

التعادل السلبي يحسم مباراة الريال وبرشلونة

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين برشلونة وريال المدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء 8 مرات حيث حصل 5 لاعبين من الريال على الإنذار مقابل 3 لاعبين من برشلونة
برشلونة- وريال مدريد‎

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
ليونيل ميسي (11)

ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
ميسي‎

البالون دور.. ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

توج الأسطورة الأرجنتينية ليزونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني جائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن ليونيل ميسي من التتويج بالجائزة، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الثالث، بينما جاء في الركز الرابع السنغالي ساديو ماني. وبذلك يتفوق ميسي على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.
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