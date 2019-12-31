إصابة 3 أشخاص في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

حادث - أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر بـ3 سيارات أثناء عبور المزلقان، ما أدى لإصابة قائدي السيارات، فيما توقفت حركة القطارات. البداية كانت بتلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بحدوث تصادم على مزلقان ونجت دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر وثلاث سيارات بعد عبورهما المزلقان اثناء قدوم القطار.

قام رجال المرور بتسيير حركة الطريق المزدحم نتيجة للحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وفي سياق آخر إندلع حريق في عربة قطار «القاهرة – كفرالزيات» بمحطة كفر الزيات، مساء اليوم الثلاثاء، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، إذ أسفر الفحص عن نشوب الحريق عقب مغادرة