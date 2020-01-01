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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1524 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 679 جنيهًا.عيار 24: 776 جنيهًا.عيار 18: 582 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5432 جنيها.سعر الأوقية: 1524 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى
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وزير-الشباب-والرياضة-يفتتح-فرع-للبنك-الأهلي-في-نادي-بني-عبيد (1)

0.4% زيادة في عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018، حيث بلغ عددها 5148 منشأة رياضية، مقابل 5128 منشأة عام 2017 محققة زيادة قدرها 0.4 %. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الأربعاء، أن عدد الأندية الرياضية بلغ 774 نادياً عام 2018 مقابل 787 ناديا عام 2017 بانخفاض قدره 1.7%، مرجعا ذلك الانخفاض إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية، مشيرا إلى أن عدد الفرق بلغ 18879 فريقا عام 2018 مقابل 15937 فريقا عام 2017 بزيادة قدرها 18.5 %
البنك-المركزى

21 مليار جنيه زيادة بحجم الاحتياطي النقدي في 4 شهور

أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم نقود الاحتياطي النقدي بقيمة بلغت 21.9 مليار جنيه بمعدل3.2% خلال الفترة يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 705.9 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019. وأشار المركزي في تقرير له اليوم، الأربعاء، إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه بـ 20.3 مليار جنيه، بـمعدل13.7%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج خزائنه بقيمة 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%. وأوضح البنك أن ارتفاع نقود الاحتياطي ترجع إلى تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 42.8 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية بما يعادل 4.6 مليار جنيه.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

تفاصيل الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيري للتعليم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إرشادات الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير القادم، وتديره شركة “إن آي كابيتال” إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص.
تعاملات بنكية (3)

1.8 تريليون جنيه إجمالي أرصدة قروض عملاء البنوك

أعلن البنك المركزي المصري،أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 1.813 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأضاف البنك في تقرير له اليوم، الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 241.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243.2مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.329 تريليون جنيه، منها 106.5 مليار جنيه بالعملة المحلية.
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سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1499 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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