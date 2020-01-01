اليوم.. بدء موسم الإقرارات الضريبية حتى إبريل المقبل
تحرير:رنا عبد الصادق
٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
يبدأ اليوم الأربعاء، الأول من يناير 2020، موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019-2020، والذي ينطلق بداية من اليوم وينتهي في 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقدم خلال هذا الموسم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف، أن القرار الوزاري ينص على التزام الممول بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا.
وبدأت الحكومة في تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني رسميا منذ شهر يناير 2019، وساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة، كما أنه يحد من ظاهرة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية.
وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ
وبدأت الحكومة في تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني رسميا منذ شهر يناير 2019، وساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة، كما أنه يحد من ظاهرة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية.
وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، في مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2018-2019، أي بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، من خلال زيادة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.