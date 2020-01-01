اليوم.. بدء موسم الإقرارات الضريبية حتى إبريل المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

يبدأ اليوم الأربعاء، الأول من يناير 2020، موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019-2020، والذي ينطلق بداية من اليوم وينتهي في 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية. وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقدم خلال هذا الموسم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وأضاف، أن القرار الوزاري ينص على التزام الممول بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا.

وبدأت الحكومة في تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني رسميا منذ شهر يناير 2019، وساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة، كما أنه يحد من ظاهرة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ