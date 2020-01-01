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هل بدأت الحرب بين واشنطن وطهران في العراق؟

توعدت الولايات المتحدة برد حازم لمواجهة تزايد الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق، وحذرت قادة العراق من استعدادها لحماية الأمريكيين و"الدفاع" عنهم بعد هجوم السفارة
تحرير:وفاء بسيوني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص
الهجوم على السفارة الأمريكية
الهجوم على السفارة الأمريكية
تصاعدت الأحداث في العراق بعد رد حزب الله العراقي على الهجمات الأمريكية، التي تلقاها مؤخرا من خلال محاصرة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد أمس الثلاثاء، للرد على الضربات التي تعرضت لها مقار لميليشيات عراقية موالية لإيران في العراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتجمع المتظاهرون أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية الأمريكية، التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي الأحد ردا على استهداف الميليشيات المتكرر لقوات واشنطن، بينما أظهرت صور مباشرة من هناك مسلحين بين المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.
وكانت واشنطن قد بدأت إجراءات هجومية في العراق ضد جماعة ترعاها إيران، حيث استهدف الجيش الأمريكي ثلاث قواعد في العراق لحزب الله العراقي الموالي لايران بعد مقتل أمريكي في هجوم بقذائف على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك، وتعد هذه العملية التي استهدفت قاعدة كركوك الأولى التي تؤدي لمقتل أمريكي. وفي الآونة الأخيرة
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