هل بدأت الحرب بين واشنطن وطهران في العراق؟

توعدت الولايات المتحدة برد حازم لمواجهة تزايد الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق، وحذرت قادة العراق من استعدادها لحماية الأمريكيين و"الدفاع" عنهم بعد هجوم السفارة

تحرير:وفاء بسيوني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص

تصاعدت الأحداث في العراق بعد رد حزب الله العراقي على الهجمات الأمريكية، التي تلقاها مؤخرا من خلال محاصرة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد أمس الثلاثاء، للرد على الضربات التي تعرضت لها مقار لميليشيات عراقية موالية لإيران في العراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتجمع المتظاهرون أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية الأمريكية، التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي الأحد ردا على استهداف الميليشيات المتكرر لقوات واشنطن، بينما أظهرت صور مباشرة من هناك مسلحين بين المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وكانت واشنطن قد بدأت إجراءات هجومية في العراق ضد جماعة ترعاها إيران، حيث استهدف الجيش الأمريكي ثلاث قواعد في العراق لحزب الله العراقي الموالي لايران بعد مقتل أمريكي في هجوم بقذائف على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك، وتعد هذه العملية التي استهدفت قاعدة كركوك الأولى التي تؤدي لمقتل أمريكي. وفي الآونة الأخيرة

وكانت واشنطن قد بدأت إجراءات هجومية في العراق ضد جماعة ترعاها إيران، حيث استهدف الجيش الأمريكي ثلاث قواعد في العراق لحزب الله العراقي الموالي لايران بعد مقتل أمريكي في هجوم بقذائف على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك، وتعد هذه العملية التي استهدفت قاعدة كركوك الأولى التي تؤدي لمقتل أمريكي.

وفي الآونة الأخيرة توعدت الولايات المتحدة بـ"رد حازم" لمواجهة تزايد الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق.

رفض عراقي

من جانبه وجه رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، وذلك بعد استهداف الطيران الأمريكي لمقرين لميليشيات حزب الله العراقي في الأنبار.

وقال عبد المهدي إنه أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، رفضه الشديد لقصف مقار تابعة للحشد الشعبي في العراق.

وحول موقف الحكومة العراقية من الهجوم على السفارة، طالب رئيس الوزراء العراقي المحتجين بمغادرة محيط السفارة فورا، مؤكدا أن أي اعتداء على السفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر قادة العراق من أن الولايات المتحدة مستعدة "لحماية" الأمريكيين و"الدفاع" عنهم، وذلك بعد اقتحام السفارة.

ويبدو أن ما حدث أمس، سيضع حكومة بغداد في مأزق مع واشنطن التي اتهمت السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل حماية مصالحها.

كما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من مخاطر تأجيج الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك مخاطر زج العراق في هذه الحرب.

استبعاد الحرب

من جانبه رأى الكاتب الصحفي أسامة الهتيمي المتخصص في الشأن الإيراني "لنتفق أولا على أنه وحتى اللحظة لا زالت فكرة اندلاع حرب بين أمريكا وإيران مستبعدة إلى حد كبير لأسباب عديدة منها ما هو استراتيجي ومنها ما هو اقتصادي وسياسي وأمني ومن ثم فإن تقييم ما حدث مؤخرا من قصف أمريكي على بعض المواقع التابعة لكتائب حزب الله العراقي في كل من العراق وسوريا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من حزب الله أو من عناصر الحشد الشعبي لا يعدو كونه رد فعل على عشرات الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية سواء في معسكراتها الخاصة أو تلك المشتركة مع القوات العراقية والتي أدت إحداها إلى مقتل مقاول أمريكي وإصابة آخرين".



وقال أسامة الهتيمي في تصريحه لـ"التحرير": "إن ما حدث هو إجراء أمريكي اضطراري، ذلك أن سكوت أمريكا على هجوم كركوك وتمريره كما تم تمرير العديد من المواقف الإيرانية أو الميليشاوية في العراق وغيرها سابقا كان سيعد إهدارا جديدا لماء وجه أمريكا في المنطقة خاصة وأن تصريحات عديدة صدرت قبل أيام على لسان مسئولين أمريكيين تحذر من مغبة استهداف القوات الأمريكية وأن ذلك سيقابل بكل قوة".



وأضاف "ترتيبا على ما سبق فإن الهجمات الأمريكية ليست إعلانا عن حرب مع إيران أو حتى مع الميليشيات الموالية لها في العراق وهو ما عبرت عنه أمريكا نفسها عى لسان وزير دفاعها مارك إسبر الذي قال عقب الانتهاء من العملية:

"سنتخذ مزيدا من الإجراءات إذا لزم الأمر، من أجل أن نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات أو إيران" من ارتكاب أعمال معادية فالهدف من العملية إذن هو الدفاع عن النفس والردع.

ثلاثة احتمالات

وأوضح الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني "أنه في هذا الإطار فإننا أمام ثلاثة احتمالات الأول أن تنهج الميليشيات العراقية الموالية لإيران منهجا تصعيدا مع القوات الأمريكية في العراق الأمر الذي يهدد هذه القوات ويفرض على واشنطن أجندة جديدة في التعاطي مع إيران فضلا عما يمكن أن يسببه ذلك من انعكاسات على حالة الحراك السياسي في العراق وهو أيضا ما يصب في صالح الأهداف الإيرانية الرافضة له والمتخوفة من مآلاته".

وحول الاحتمال الثاني أشار الهتيمي، إلى أنه سيتمثل في اتخاذ الميليشيات العراقية خاصة كتائب حزب الله موقفا متوجسا فلا تقدم على خطوات من شأنها التصعيد وتلقي ضربات أمريكية مميتة يمكن أن تضعف هذه الميليشيات وتؤثر على مستقبلها في التأثير على تطورات الأوضاع في العراق، أما الثالث فهو أن تندلع مناوشات بين الطرفين بشرط أن يلتزم كل منهما بقواعد اللعبة فلا يكون التصعيد إلى حد تجاوز خط معين لا يمكن معه التحكم في الأمور.

وأفاد قائلا "في ظني أن الأمر مرهون برؤية هؤلاء لمستقبل الحراك وهل يمكن أن يحقق أهدافه التي لا تزال المؤشرات تشير إلى أن القائمين عليه يصرون على تنفيذها؟ أم أنه يمكن الرهان على عامل الوقت وتعقيد الموقف لتفريغ الحراك من مضمونه الأمر الذي يعني بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار هيمنة الميليشيات الموالية لطهران على الأوضاع؟".

وحول الرفض العراقي للهجوم الأمريكي، أكد الكاتب الهتيمي أن ذلك موقف طبيعي، حيث إن عبد المهدي لن يؤيد على الإطلاق توجيه ضربة عسكرية ضد أي فصيل عراقي موالي لإيران فهذه الميليشيات تمثل ظهير عسكري داعم ومؤيد للحكومات العراقية الموالية أيضا وفق نظام الطائفية والمحاصصة الذي يتسيد العملية السياسية في العراق.



وتسيطر إيران بشكل كبير على مجريات الأمور في العراق، فالقوات الشيعية الموالية لإيران، يعمل بعضها مع الجيش النظامي العراقي، فضلًا عن موالاة بعض الوزراء داخل الحكومة لطهران، وذلك بحسب ما ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، التي أكدت أن واشنطن لن تتمكن من استئصال الأذرع الإيرانية من بغداد، سوى بتعلم كيفية إدارة اللعبة، وألا تعتمد فقط على عقوباتها.



ونجد أن العراق بالنسبة للأمريكيين يشكل الممر الاستراتيجي الذي قد يمكنهم من إحكام السيطرة على مفاتيح تحركات إيران في المنطقة، كما أنها بمثابة البوابة الأكثر تأثيرا للسيطرة على إيران، والإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي في العراق بمثابة قطع حلقة الوصل بين أذرع إيران في سوريا ولبنان.





ويبدو أن الأوضاع غير المستقرة التي تقوم بها الميليشيات العراقية الموالية لإيران تهدف في الأساس لتشتيت صفوف الحراك في العراق المستمر منذ أكثر من شهرين، في محاولة لإنهاء الحراك غير المرغوب فيه من قبل النظام الإيراني.