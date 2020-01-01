الأهلي ضيفًا ثقيلآ على مصر للمقاصة في الدوري

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

الأهلي - مصر للمقاصة

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. يدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.

وتحمل مباراة الأهلي والمقاصة رقم 17، بعدما تقابلا في 16 لقاء سابق في بطولة الدوري المصري الممتاز حقق خلالها الأهلي الفوز في 11 مواجهة وتعادل الطرفان في 3 مواجهات بينما انتصر المقاصة في مباراة واحدة.وكان الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين من نصيب الأهلي عندما انتصر بنتيجة 4-1 في موسم 2013-2014، وسجل

وتحمل مباراة الأهلي والمقاصة رقم 17، بعدما تقابلا في 16 لقاء سابق في بطولة الدوري المصري الممتاز حقق خلالها الأهلي الفوز في 11 مواجهة وتعادل الطرفان في 3 مواجهات بينما انتصر المقاصة في مباراة واحدة.



وكان الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين من نصيب الأهلي عندما انتصر بنتيجة 4-1 في موسم 2013-2014، وسجل لاعبو الفريق الأحمر 30 هدفًا في شباك الفريق الفيومي بينما استقبل 15 هدفًا.



وشهد اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين في الموسم الماضي وتحديدًا يوم 10 من إبريل 2019 فوز الأهلي بنتيجة 2-1، وسجل خلالها حمدي فتحي وليد أزارو هدفا الأهلي بينما أحرز جون أنطوي هدف الفريق الفيومي.



آخر انتصار لمصر المقاصة أمام الأهلي في موسم 2017-2018، في المباراة التي أقيمت يوم 10 من ديسمبر 2017 وانتهت لصالح الفريق الفيومي بنتيجة 3-2.

