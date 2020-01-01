ريال مدريد يبحث إمكانية ضم ساديو ماني

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص

ساديو ماني

أشار موقع "le10sport" الفرنسي، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، حيث بدأت إدارة الفريق الملكي بالفعل التواصل مع ممثلي النجم السنغالي لمعرفة رأيه في إمكانية انضمامه لصفوف المرينجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأكد الموقع أيضًا أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد تواصل بشخصه مع ماني، وأخبره برغبته الشديدة في ضمه إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو، خاصة أن ريال مدريد يعاني كثيرًا منذ رحيل هدافه التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018 تجاه يوفنتوس الإيطالي.

أضاف الموقع أن ريال مدريد يبحث عن مهاجم عالمي جديد يلعب مع كريم بنزيما ويكون قائد الهجوم بعده.ويرتبط سايدو ماني بعقد مع ليفربول حتى عام 2023 ولا يبدو النادي الإنجليزي مستعدا للتفريط في نجمه المميز.يذكر أن ماني شارك مع ليفربول في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وصناعة