رياضة

ريال مدريد يبحث إمكانية ضم ساديو ماني

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
أشار موقع "le10sport" الفرنسي، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، حيث بدأت إدارة الفريق الملكي بالفعل التواصل مع ممثلي النجم السنغالي لمعرفة رأيه في إمكانية انضمامه لصفوف المرينجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأكد الموقع أيضًا أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد تواصل بشخصه مع ماني، وأخبره برغبته الشديدة في ضمه إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو، خاصة أن ريال مدريد يعاني كثيرًا منذ رحيل هدافه التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018 تجاه يوفنتوس الإيطالي.
أضاف الموقع أن ريال مدريد يبحث عن مهاجم عالمي جديد يلعب مع كريم بنزيما ويكون قائد الهجوم بعده.ويرتبط سايدو ماني بعقد مع ليفربول حتى عام 2023 ولا يبدو النادي الإنجليزي مستعدا للتفريط في نجمه المميز.يذكر أن ماني شارك مع ليفربول في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وصناعة
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يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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ماذا قدم حلمي طولان أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.
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محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
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رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي. وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".
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مورينيو عن تمديد عقد كلوب: أخبار سارة للجميع

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تجديد يورجن كلوب لعقده مع ليفربول مشيرًا إلى أن امتلاك مديرين فنيين مثل كلوب في الدوري الإنجليزي هو أمر سار، وقال مورينيو في المؤتمر التحضيري لمباراة ولفرهامبتون: "توقيع كلوب لعقد جديد مع ليفربول يعني أنهم سعداء، فلو لم يكونوا كذلك لما منحوا كلوب عقدًا جديدًا، أخبار سارة لجمهور الريدز واللاعبين وكذلك لبريميرليج الذي يرغب دائمًا في امتلاك الأفضل". وعن داني روز لاعب الفريق قال: "لست قلقًا بشأن عقده، لديه نحو 18 شهرًا متبقية، لو أنّ عقده سينتهي في يونيو أو يوليو المقبل لكان الأمر مقلقًا".
زين الدين زيدان

زيدان يتحدث عن مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريقه، يتعافى بشكل جيد، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي، غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "رسالتي للاعبين، أننا نريد الفوز غدًا، وأن نقدم مباراة رائعة، نعلم أن كلوب بروج خصم قوي، لكننا نلعب من أجل صورتنا".
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