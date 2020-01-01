تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاصة

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

الأهلي

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.

واستقر السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، ومن المتوقع أن يكون تشكيل المارد الأحمر كالتالي :-- حراسة المرمى: محمد الشناوي.- خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول.- خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".- خط الهجوم: أحمد الشيخ، جيرالدو