رياضة

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاصة

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص
الأهلي
الأهلي
يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.
واستقر السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، ومن المتوقع أن يكون تشكيل المارد الأحمر كالتالي :-- حراسة المرمى: محمد الشناوي.- خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول.- خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".- خط الهجوم: أحمد الشيخ، جيرالدو
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أحمد حسام ميدو (2)

ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حلمى-طولان

ماذا قدم حلمي طولان أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.
الاتحاد-السكندرى

أرقام لا تفوتك قبل صدام الاتحاد والمقاولون

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات. فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات.
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الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (25)

الأهلي ضيفًا ثقيلآ على مصر للمقاصة في الدوري

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. يدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.
الأهلى -يفوز -على -حرس -الحدود‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة، انضمام صلاح محسن، الذي عاد بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية، بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك شهدت غياب حسين الشحات، وأيمن أشرف.
مصر للمقاصة (2)

ميدو يجهز 3 مفاجآت قبل مواجهة الأهلي

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، مصر للمقاصة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، إذ قرر ميدو تصعيد ثلاثة ناشئين من فريق 2001، لتجهيزهم للمباريات المقبلة ودعم بعض المراكز، والناشئون الصاعدون هم هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع، وأحمد مصطفى حارس مرمى. ويحتل الفريق الفيومي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.
نادى-طنطا

التعادل يحسم مواجهة طنطا والمقاصة المثيرة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، نتائجه السلبية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفيومي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز الحادي عشر بتسع نقاط. فريق مصر المقاصة فشل في تحقيق أي انتصار منذ الأسبوع الرابع بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، حيث حقق الفريق "الفيومي" تعادلين وثلاث هزائم.
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