رياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في آخر 10 أعوام

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (2010- 2019)، في ظل أن السيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب خلال تلك الفترة، والأكثر جمعًا للنقاط وتسجيلًا للأهداف، وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة، وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.
كما حصد السيتي 10 ألقاب محلية، منها 4 ألقاب للدوري، وأعاد جوارديولا الفضل في ذلك إلى مُلاك النادي، بسبب الاستثمار في النادي وتحويله إلى أحد أندية القمة.وقال جوارديولا للصحفيين: "أعتقد في العقد الأخير كنّا أفضل فريق فيما يتعلق بالنقاط وعدد الأهداف وكل شيء وحتى عدد الألقاب. لذا نوجه التهنئة إلى مانشستر
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ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خسارة فريقه مانشستر سيتي، أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مرتدة في الشوط الأول، ولكنهم كانوا حاسمين للغاية"، وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد للغاية بأدائنا اليوم، لقد دفعناهم في المباراة وصنعنا فرصًا، وبشكل عام أنا سعيد بسبب الأداء، ولا يوجد أي ندم".
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ليفربول في مهمة مواصلة التحليق بالصدارة ضد بورنموث

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 16، ويحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة عندما يستقبل مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وتواجه الفريقان في 44 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 21 لقاءً وخسر 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات، وسجل لاعبو اليونايتد 64 هدفًا في تلك المباريات، واهتزت شباكهم بـ60 هدفًا.
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