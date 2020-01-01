جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في آخر 10 أعوام

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص

مانشستر سيتي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (2010- 2019)، في ظل أن السيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب خلال تلك الفترة، والأكثر جمعًا للنقاط وتسجيلًا للأهداف، وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة، وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.

كما حصد السيتي 10 ألقاب محلية، منها 4 ألقاب للدوري، وأعاد جوارديولا الفضل في ذلك إلى مُلاك النادي، بسبب الاستثمار في النادي وتحويله إلى أحد أندية القمة.وقال جوارديولا للصحفيين: "أعتقد في العقد الأخير كنّا أفضل فريق فيما يتعلق بالنقاط وعدد الأهداف وكل شيء وحتى عدد الألقاب. لذا نوجه التهنئة إلى مانشستر

كما حصد السيتي 10 ألقاب محلية، منها 4 ألقاب للدوري، وأعاد جوارديولا الفضل في ذلك إلى مُلاك النادي، بسبب الاستثمار في النادي وتحويله إلى أحد أندية القمة.



وقال جوارديولا للصحفيين: "أعتقد في العقد الأخير كنّا أفضل فريق فيما يتعلق بالنقاط وعدد الأهداف وكل شيء وحتى عدد الألقاب. لذا نوجه التهنئة إلى مانشستر سيتي على ذلك".



وأضاف: "عندما نقوم بتحليل كل يوم هنا، فإن هذا يكشف السبب وراء ما حدث في آخر 10 مواسم، خاصة عندما استحوذ المستثمرين من أبوظبي على النادي، وتعاقدوا مع أفضل اللاعبين والمدربين".



وعلق جوارديولا: "يقول الناس كيف كان عام 2019؟ الآن يرون أنه كارثي. حصدنا 4 ألقاب (بما في ذلك درع المجتمع). عانينا في بعض المباريات في الأشهر الأخيرة فقط، لكن العام كان رائعا لنا".



