رياضة

سان جيرمان يستهدف التعاقد مع إيفرتون

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
يبحث فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تدعيم صفوفه، حيث وكل إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، مهمة التعاقد مع صفقة لاتينية جديدة، فبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يرغب الفريق العاصمي في التعاقد مع إيفرتون سواريز، مهاجم جريميو بورتو أليجري، الفائز مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، الصيف الماضي، ولفتت إلى أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، تواصل مع رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، بشأن إمكانية التفاوض لشراء هداف كوبا أمريكا برصيد 3 أهداف.
لكن الشبكة قالت إن مهمة النادي الباريسي لن تكون سهلة، في ضم المهاجم الواعد (23 عاما)، حيث يعد محط اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها آرسنال ونيوكاسل يونايتد.وكانت تقارير صحفية عديدة، قد ربطت إيفرتون في السابق بالانتقال لأندية أوروبية كبيرة، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان.وكان جريميو
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يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.
ليفربول - ماني

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع ماني

يبدو إن إدارة باريس سان جيرمان، بدأت التحرك للإعداد لعصر ما بعد النجم البرازيلي نيمار، الذي أراد بشدة الرحيل عن قلعة الأمراء الصيف الماضي، ويبدو أنه سيرحل عن العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري، وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنَّ الصيف المقبل لن يكون هادئًا بشأن نيمار؛ لأن برشلونة سيحاول ضمه مجددًا إلى "كامب نو"، وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يرى أن السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، هو أفضل بديل في حالة رحيل نيمار.
نيمار‎

توخيل: هذه النقطة تميز نيمار عن مبابي

تغنى المدرب الألماني توماس توخيل بالانتصار الذي حققه فريقه باريس سان جيرمان، أمس، على مونبلييه في الدوري الفرنسي بنتيجة 3-1، وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ملعب مونبلييه فظيع، كما أنه فريق قوي للغاية، وتعرض فريقنا لإصابتين في وقت مبكر، وأجواء الملعب كانت ملتهبة"، وتابع مدرب بي إس جي: "يمكنكم التأكد من كيلور نافاس، الذي أصيب في رأسه بمقذوف ألقته الجماهير، لكننا نجحنا في قلب سيناريو اللقاء لصالحنا"، وأضاف: "لقد كانت مباراة غير عادية، وحققنا انتصارًا ثمينًا ومستحقا، وكان تحديًا مميزًا لنا".
نيمار

رونالدينيو يطالب نيمار بالعودة إلى برشلونة

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، عن رغبته الشديدة في عودة مواطنه نيمار إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك بعدما رحل عن صفوف العملاق الكتالوني في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، وقال رونالدينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "نيمار هو النجم الآن في البرازيل، أحب أسلوب لعبه، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة له"، وتابع: "أحب أن يكون أصدقائي سعداء، بغض النظر عن المكان الذي هم فيه".
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