سان جيرمان يستهدف التعاقد مع إيفرتون

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

باريس سان جيرمان

يبحث فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تدعيم صفوفه، حيث وكل إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، مهمة التعاقد مع صفقة لاتينية جديدة، فبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يرغب الفريق العاصمي في التعاقد مع إيفرتون سواريز، مهاجم جريميو بورتو أليجري، الفائز مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، الصيف الماضي، ولفتت إلى أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، تواصل مع رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، بشأن إمكانية التفاوض لشراء هداف كوبا أمريكا برصيد 3 أهداف.

لكن الشبكة قالت إن مهمة النادي الباريسي لن تكون سهلة، في ضم المهاجم الواعد (23 عاما)، حيث يعد محط اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها آرسنال ونيوكاسل يونايتد.وكانت تقارير صحفية عديدة، قد ربطت إيفرتون في السابق بالانتقال لأندية أوروبية كبيرة، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان.وكان جريميو

لكن الشبكة قالت إن مهمة النادي الباريسي لن تكون سهلة، في ضم المهاجم الواعد (23 عاما)، حيث يعد محط اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها آرسنال ونيوكاسل يونايتد.



وكانت تقارير صحفية عديدة، قد ربطت إيفرتون في السابق بالانتقال لأندية أوروبية كبيرة، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان.



وكان جريميو قد أعلن، في 4 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تجديد عقد إيفرتون حتى صيف 2023.



ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني مارسيليا، وسجل سان جيرمان 43 هدفًا في 18 مباراة، بفضل كتيبته الهجومية المدججة بالنجوم من نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا.



