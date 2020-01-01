رياضة

الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره أمام المقاولون

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد معروف، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد شاهين، بينما سيكون خالد منسى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 2، وسجل الفريق 12 هدفًا  فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام،
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أحمد حسام ميدو (2)

ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حلمى-طولان

ماذا قدم حلمي طولان أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.
الاتحاد-السكندرى

أرقام لا تفوتك قبل صدام الاتحاد والمقاولون

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات. فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات.
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الجونة

الجونة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم هشام الفلال، ويعاونه الثنائي عدي عيد وسيد حسن، بينما سيكون عماد عطا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يسعى للإنفراد بالوصافة أمام إف سي مصر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام إف سي مصر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي شريف التباع ورضا جبر، بينما سيكون عباس حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاتحاد

التعادل يحسم موقعة الاتحاد وطنطا في الدوري

حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.
الاهلي- والهلال السوداني (3)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادي دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم. من جانبه يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 مواجهات)، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.
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