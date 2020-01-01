الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره أمام المقاولون

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

الاتحاد السكندري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد معروف، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد شاهين، بينما سيكون خالد منسى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 2، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام،

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 2، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.



فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات، فاز 7 وتعادل 1 وخسر 2، وسجل الفريق 13 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

