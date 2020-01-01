إنبي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدراويش

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تامر رشاد وخالد السيد، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل و5 هزائم، وسجل الفريق 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل و5 هزائم، وسجل الفريق 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب.



فيما يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثامن بالجدول، برصيد 14 نقطة، جمعها من 10 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 4، وسجل الفريق 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

