4.1 تريليون جنيه إجمالي ودائع العملاء بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

أموال

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 11 مليار جنيه، لتسجل 4.166 تريليون جنيه مقابل 4.155تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأوضح المركزي، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 1.9 مليار جنيه لتبلغ 623.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 621.8 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2019. وأضاف، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 545.9 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 77.8 مليار جنيه.

وأشار المركزي إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أكتوبر الماضي لتبلغ 3.542 تريليون مقابل 3.533 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019.وأوضح البنك، أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية 2.865 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 2.838تريليون بنهاية شهر سبتمبر.واستحوذ قطاع الأعمال العام