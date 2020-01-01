رياضة

أرنولد يعلق على تقليده لنجم سان جيرمان

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
أرنولد
أرنولد
تحدث الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، عن كواليس تقليده للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، بعد تسجيله هدفًا في مباراة ليستر سيتي في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي فاز بها الريدز برباعية نظيفة، وصرح أرنولد عبر شبكة مونت كارلو الفرنسية "كيليان مبابي لاعب عالمي، إنه يقوم بأشياء رائعة"، وأضاف "احتفل بهذه الطريقة في لعبة الفيفا، وألجأ إليها أيضًا في أوقات أخرى للمزاح مع زملائي"، ويعتمد الاحتفال على الركض ومن ثم التوقف مرة واحد ووضع اليدين أسفل الإبطين.
وساهم أرنولد (21 عامًا) بهدفه في فوز ليفربول على ليستر سيتي برباعية دون رد، وقد بادل كيليان مبابي التحية والإعجاب بعد المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام وست هام.وشارك
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صلاح-عبد-الله .(2)

صلاح عبد الله: ربنا يحمي محمد صلاح من العين

علق الفنان صلاح عبد الله على هدفي محمد صلاح نجم المنتخب لمصري وفريق ليفربول الإنجليزي، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كوميك" كتب عليه: "الأهداف السهلة دي بتاعت العيال «التوتو»". بينما كتب الممثل المصري تعليقًا علي الصورة: "إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب، إدعو له يحرسه من العين، جاب النهارده جونين". حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
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صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تألقه مع الريدز بعد أن قاد فريقه عصر اليوم السبت للفوز على نظيره واتفورد بهدفين نظيفين، سجلهما الفرعون المصري، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.. ونجح محمد صلاح في تحقيق عدة أرقام جديدة في مسيرته الكروية بعد الهدفين اللذين سجلهما في شباك واتفورد.
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الصحف الإنجليزية تتغنى بهدفي صلاح في مرمى واتفورد

تغنت الصحف الإنجليزية بتألق محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول، وذلك بعد تقديم الأخير مستوى رائعًا في مباراة الريدز وواتفورد بالدوري الإنجليزي، وسجل صلاح هدفي ليفربول اللذين منحا الفريق الثلاث نقاط، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ37، ثم جاء بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز واصل الريدز تربعه على صدارة البريميرليج، برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.
محمد صلاح (2)

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
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