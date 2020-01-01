أرنولد يعلق على تقليده لنجم سان جيرمان

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

أرنولد

تحدث الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، عن كواليس تقليده للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، بعد تسجيله هدفًا في مباراة ليستر سيتي في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي فاز بها الريدز برباعية نظيفة، وصرح أرنولد عبر شبكة مونت كارلو الفرنسية "كيليان مبابي لاعب عالمي، إنه يقوم بأشياء رائعة"، وأضاف "احتفل بهذه الطريقة في لعبة الفيفا، وألجأ إليها أيضًا في أوقات أخرى للمزاح مع زملائي"، ويعتمد الاحتفال على الركض ومن ثم التوقف مرة واحد ووضع اليدين أسفل الإبطين.

وساهم أرنولد (21 عامًا) بهدفه في فوز ليفربول على ليستر سيتي برباعية دون رد، وقد بادل كيليان مبابي التحية والإعجاب بعد المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام وست هام.وشارك

وساهم أرنولد (21 عامًا) بهدفه في فوز ليفربول على ليستر سيتي برباعية دون رد، وقد بادل كيليان مبابي التحية والإعجاب بعد المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام وست هام.



وشارك أرنولد في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 8 أهداف أخرى.



كما شارك في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، وكما صنف هدفًا أيضًا في مبارتين شارك بهما في كأس العالم للأندية، وشارك في السوبر الأوروبي ولم يسجل أو يصنع.