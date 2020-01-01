رايولا: جماهير ميلان تدين بالاعتذار لدوناروما

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

دوناروما

طالب وكيل اللاعبين مينو رايولا، من جماهير ميلان بضرورة الإعتذار إلى الحارس جيانلويجي دورناروما، وحصل رايولا على 25 مليون يورو من وراء بيع بول بوجبا لمانشستر يونايتد عام 2016، قادمًا من يوفنتوس، وسط أنباء بحصوله على 15 مليون يورو من صفقة انتقال هالاند إلى دورتموند، وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا "تعتمد عمولتي على راتب اللاعب، نفس الأمر بالنسبة لجميع الوكلاء، فأنا لا أصوب سلاحًا على رأس أحد"، وأضاف "بالطبع هذا يؤثر على سوق الانتقالات، أنا لا أريد أن أجد نفسي غارقًا في التفكير يوم 29 أغسطس (اليوم قبل الأخير من الانتقالات)".

وأوضح "في الوقت الحالي، أكبر فريق ثروته 4 مليارات دولار، لكن المال لا يحفزني ولذلك لا أحصل على عمولات أكثر من اللازم". ونوه "كنت مليونيرًا في العشرين من عمري، يمكنني ببساطة الاسترخاء أمام الشاطئ والعيش من راتبي". وعن رغبته في اعتذار جماهير ميلان له، علق "يجب عليهم ذلك لدوناروما ثم لي، لأنني كنت على

وأوضح "في الوقت الحالي، أكبر فريق ثروته 4 مليارات دولار، لكن المال لا يحفزني ولذلك لا أحصل على عمولات أكثر من اللازم".



ونوه "كنت مليونيرًا في العشرين من عمري، يمكنني ببساطة الاسترخاء أمام الشاطئ والعيش من راتبي".



وعن رغبته في اعتذار جماهير ميلان له، علق "يجب عليهم ذلك لدوناروما ثم لي، لأنني كنت على صواب".



وشدد "كنت أريد رحيل دوناروما لفريق آخر، لأنني لم أثق في ملاك ميلان الصينيين. لم أثق أيضًا في أريك توهير مالك إنتر السابق".



وختم رايولا حديثه بقوله "قد لا أكون صحيحًا في بعض الأوقات، لكن هدفي هو إنجاح مسيرة اللاعبين".



يذكر أن دوناروما شارك في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسكنت شباكه خلال تلك اللقاءات 23 هدفًا.