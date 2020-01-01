رياضة

رايولا: جماهير ميلان تدين بالاعتذار لدوناروما

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص
دوناروما
دوناروما
طالب وكيل اللاعبين مينو رايولا، من جماهير ميلان بضرورة الإعتذار إلى الحارس جيانلويجي دورناروما، وحصل رايولا على 25 مليون يورو من وراء بيع بول بوجبا لمانشستر يونايتد عام 2016، قادمًا من يوفنتوس، وسط أنباء بحصوله على 15 مليون يورو من صفقة انتقال هالاند إلى دورتموند، وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا "تعتمد عمولتي على راتب اللاعب، نفس الأمر بالنسبة لجميع الوكلاء، فأنا لا أصوب سلاحًا على رأس أحد"، وأضاف "بالطبع هذا يؤثر على سوق الانتقالات، أنا لا أريد أن أجد نفسي غارقًا في التفكير يوم 29 أغسطس (اليوم قبل الأخير من الانتقالات)".
وأوضح "في الوقت الحالي، أكبر فريق ثروته 4 مليارات دولار، لكن المال لا يحفزني ولذلك لا أحصل على عمولات أكثر من اللازم". ونوه "كنت مليونيرًا في العشرين من عمري، يمكنني ببساطة الاسترخاء أمام الشاطئ والعيش من راتبي". وعن رغبته في اعتذار جماهير ميلان له، علق "يجب عليهم ذلك لدوناروما ثم لي، لأنني كنت على
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ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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ماذا قدم حلمي طولان أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.
الاتحاد-السكندرى

أرقام لا تفوتك قبل صدام الاتحاد والمقاولون

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات. فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات.
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بوجبا

رايولا: بوجبا لن يغادر.. ولم أتحدث أبدًا مع سولسكاير

كشف مينو رايولا، وكيل الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة رحيل اللاعب عن الشياطين الحمر في يناير المقبل، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية. وقال رايولا: "بوجبا لن يغادر في يناير. إنه يحترم مانشستر يونايتد دائمًا، كما أن النادي يحترمه أيضًا، والوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوجبا هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام، واذهب إلى ما قاله سولسكاير. بوجبا لن يتحرك من أولد ترافورد. وهذا جيد ونحن نوافق عليه".
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بواتينج يوجه رسالة مؤثرة إلى لاعبي كرة القدم

عبر اللاعب الغاني، كيفن برينس بواتينج، لاعب فيورنتينا الإيطالي الحالي، عن حزنه لما وصلت إليه كرة القدم الحديثة، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة «بيلد الألمانية»، قائلا: "كل هذه الأموال باتت لعنة، كرة القدم الآن تجارة، ونحن اللاعبون مجرد أرقام، لو بات وجهك غير ملائم، يتم استبدالك، لم يعد هناك أي وفاء، وهذا محزن". وأضاف: "يجب أن يقوموا بعمل استفتاء لمعرفة نسبة اللاعبين الذين يشعرون بالسعادة والاستمتاع بالذهاب إلى التدريب، كرة القدم لعبة للمحترفين، ولكن أجورها المرتفعة تجعلها مصدرًا للضغط".
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اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.
محمد-الننى-ارسنال (4)

تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.
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