1.8 تريليون جنيه إجمالي أرصدة قروض عملاء البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

تعاملات بنكية

أعلن البنك المركزي المصري،أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 1.813 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأضاف البنك في تقرير له اليوم، الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 241.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243.2مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.329 تريليون جنيه، منها 106.5 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأشار المركزي إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 21.04 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 298.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 126.8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 251.6 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف