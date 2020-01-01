لويس سواريز يرحب بتجديد عقده مع برشلونة

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

لويس سواريز

أعرب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، عن رغبته في تجديد عقده الحالي مع برشلونة، والعمل بنفس الطموح في العام الجديد 2020، الذي وصل به إلى قلعة الكامب نو في عام 2014، حيث سجل مع البرسا حتى الآن 190 هدفًا في جميع المسابقات، ويرغب سواريز في إضافة المزيد من الأرقام إلى مسيرته مع برشلونة، حتى بعد 2021، عندما ينتهي عقده في الكامب نو، مع خيار التمديد لموسم آخر، وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت "سعيد في برشلونة، دائمًا ما أبذل قصارى جهدي مع الفريق، الإحصائيات والأرقام تؤكد ذلك".

وأضاف "أعتقد أنني ما زلت في قمة مستواي، عندما يحين الوقت للتحدث حول تمديد العقد، سنتوصل إلى اتفاق".ويحتل سواريز، المركز الرابع في قائمة هدافي برشلونة برصيد 190 هدفًا، ويفصله 4 أهداف فقط عن كوبالا.وعلق سواريز على هذا الأمر بقوله "إنه تحد كبير".وتابع "قلت دائمًا إن التحديات الشخصية يجب ألا تكون أولوية،

وأضاف "أعتقد أنني ما زلت في قمة مستواي، عندما يحين الوقت للتحدث حول تمديد العقد، سنتوصل إلى اتفاق".



ويحتل سواريز، المركز الرابع في قائمة هدافي برشلونة برصيد 190 هدفًا، ويفصله 4 أهداف فقط عن كوبالا.



وعلق سواريز على هذا الأمر بقوله "إنه تحد كبير".



وتابع "قلت دائمًا إن التحديات الشخصية يجب ألا تكون أولوية، لكن هناك حالات اضطرارية، أنا بحاجة إلى 5 أهداف لتجاوز لاعب تاريخي مثل كوبالا، هذا يجعلني أشعر بالفخر".



أما عن اللحاق بسيزار وتسجيل 42 هدفًا، فقال "المركز الثاني يمثل تحديًا أكثر صعوبة، لكنه ليس ببعيد عن طموحاتي".



وأوضح "تحاول دائمًا أن تفعل ما تستطيع، سيكون من المثير أن تكون قادرًا على الاقتراب من رقم سيزار".





