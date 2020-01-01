تفاصيل الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيري للتعليم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إرشادات الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير القادم، وتديره شركة “إن آي كابيتال” إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص.

وقال رامي جلال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إنه إذا كان الشخص له حساب في بنك مصر فيمكن التحويل الداخلي بين حسابه في بنك مصر وحساب الصندوق في البنك نفسه. وحول إجراءات اكتتاب العميل الخارجى لصندوق التعليم في بنك القاهرة أوضح جلال، أن خطوات ذلك تتمثل في طباعة نموذج طلب الاكتتاب/ شراء فى وثائق الصندوق،