تفاصيل الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيري للتعليم
تحرير:رنا عبد الصادق
٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إرشادات الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير القادم، وتديره شركة “إن آي كابيتال” إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص.
وقال رامي جلال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إنه إذا كان الشخص له حساب في بنك مصر فيمكن التحويل الداخلي بين حسابه في بنك مصر وحساب الصندوق في البنك نفسه.
وحول إجراءات اكتتاب العميل الخارجى لصندوق التعليم في بنك القاهرة أوضح جلال، أن خطوات ذلك تتمثل في طباعة نموذج طلب الاكتتاب/ شراء فى وثائق الصندوق،
وقال رامي جلال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إنه إذا كان الشخص له حساب في بنك مصر فيمكن التحويل الداخلي بين حسابه في بنك مصر وحساب الصندوق في البنك نفسه.
وحول إجراءات اكتتاب العميل الخارجى لصندوق التعليم في بنك القاهرة أوضح جلال، أن خطوات ذلك تتمثل في طباعة نموذج طلب الاكتتاب/ شراء فى وثائق الصندوق، ثم ملأ طلب الاكتتاب مع كتابة مرجع السويفت واستيفاء صحة التوقيع من البنك الخاص بالعميل وإرساله مع صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي أو صورة السجل التجاري علي البريد الالكتروني لمركز صناديق الاستثمار، ثم بعد ذلك يقوم العميل بإرسال أصل طلب الاكتتاب بالبريد السريع لعنوان شركة إن أى كابيتال، وتحويل مبلغ الاكتتاب عن طريق السويفت من خلال البنك الخاص بالعميل، وإرسال صورة من السويفت على البريد الالكتروني لمركز صناديق الاستثمار.