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تفاصيل الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيري للتعليم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إرشادات الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير القادم، وتديره شركة “إن آي كابيتال” إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص.
وقال رامي جلال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إنه إذا كان الشخص له حساب في بنك مصر فيمكن التحويل الداخلي بين حسابه في بنك مصر وحساب الصندوق في البنك نفسه. وحول إجراءات اكتتاب العميل الخارجى لصندوق التعليم في بنك القاهرة أوضح جلال، أن خطوات ذلك تتمثل في طباعة نموذج طلب الاكتتاب/ شراء فى وثائق الصندوق،
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0.4% زيادة في عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018، حيث بلغ عددها 5148 منشأة رياضية، مقابل 5128 منشأة عام 2017 محققة زيادة قدرها 0.4 %. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الأربعاء، أن عدد الأندية الرياضية بلغ 774 نادياً عام 2018 مقابل 787 ناديا عام 2017 بانخفاض قدره 1.7%، مرجعا ذلك الانخفاض إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية، مشيرا إلى أن عدد الفرق بلغ 18879 فريقا عام 2018 مقابل 15937 فريقا عام 2017 بزيادة قدرها 18.5 %
البنك-المركزى

21 مليار جنيه زيادة بحجم الاحتياطي النقدي في 4 شهور

أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم نقود الاحتياطي النقدي بقيمة بلغت 21.9 مليار جنيه بمعدل3.2% خلال الفترة يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 705.9 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019. وأشار المركزي في تقرير له اليوم، الأربعاء، إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه بـ 20.3 مليار جنيه، بـمعدل13.7%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج خزائنه بقيمة 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%. وأوضح البنك أن ارتفاع نقود الاحتياطي ترجع إلى تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 42.8 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية بما يعادل 4.6 مليار جنيه.
تعاملات بنكية (3)

1.8 تريليون جنيه إجمالي أرصدة قروض عملاء البنوك

أعلن البنك المركزي المصري،أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 1.813 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأضاف البنك في تقرير له اليوم، الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 241.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243.2مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.329 تريليون جنيه، منها 106.5 مليار جنيه بالعملة المحلية.
فلوس

4.1 تريليون جنيه إجمالي ودائع العملاء بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 11 مليار جنيه، لتسجل 4.166 تريليون جنيه مقابل 4.155تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأوضح المركزي، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 1.9 مليار جنيه لتبلغ 623.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 621.8 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2019. وأضاف، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 545.9 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 77.8 مليار جنيه.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

175 مليار جنيه استثمارات موجهة لمدن الجيل الرابع

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء خلال عام 2018-2019 من 446 مشروعًا بتكلفة إجمالية 115 مليار جنيه ما بين مشروعات كبرى ومشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأخرى بقطاع النقل، موضحة أن جملة الاستثمارات التي تم توجيهها لمدن الجيل الرابع بلغت 175 مليار جنيه، توفر حاليا 672 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المدن حوالي 26 مليون نسمة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

940 مليار جنيه حجم الاستثمار الموجه للبنية الأساسية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم خلال عام 2018-2019 تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، وتجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية والمنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: «حياة كريمة» تستهدف الارتقاء بالقرى الفقيرة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
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