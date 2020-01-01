أرقام لا تفوتك قبل صدام الاتحاد والمقاولون

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص

الاتحاد

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات. فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام.وتشير الأرقام إلى أن طلعت يوسف واجه فريق المقاولون العرب من قبل في 14 لقاء، فاز طلعت في 6 مواجهات وتعادل في 5 مواجهات

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام.



وتشير الأرقام إلى أن طلعت يوسف واجه فريق المقاولون العرب من قبل في 14 لقاء، فاز طلعت في 6 مواجهات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مواجهات، وسجل يوسف 14 هدفًا فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.



بينما واجه عماد النحاس فريق الاتحاد السكندري من قبل في 6 مواجهات، فاز عماد النحاس على زعيم الثغر في مواجهتين وخسر 4 مواجهات، وسجل النحاس 4 أهداف فيما اسقبلت شباكه 6 أهداف.



فيما واجه طلعت يوسف عماد النحاس من قبل في 3 مواجهات، لم تشهد أي تعادل، حيث فاز طلعت يوسف في مواجهتين، بينما فاز النحاس في لقاء.

