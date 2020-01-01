أروى جودة: أتمنى تقديم شخصية «نفرتيتي»

لا مانع من البطولة المطلقة.. أبحث عن اقتحام حياة الشرطية المصرية.. ولن أكرر تجربة المذيعة إلا بشرط.. صفاء أبو السعود نصحتني بأن أكون صادقة مع نفسي.. وأحمد زكي الأفضل

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

نشأت في منزل فني بالدرجة الأولى، راحت تتحسس أولى خطواتها في الثانية عشرة من عمرها كأصغر عارضة أزياء قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل عبر بوابة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005، واستطاعت أن تلفت إليها الأنظار لتشق طريقها بسرعة البرق كممثلة واعدة تحظى بخفة ظل وروح دعابة لتقدم الفنانة أروى جودة العديد من الأعمال السينمائية قبل أن تتجه للدراما التليفزيونية تاركة بصمة واضحة بمشاهد ستظل عالقة فى عقول الجمهور خاصة "شيرين" في "أبو عمر المصري"، ومؤخرا "أصداف" فى "أهو ده اللي صار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منحها تكريما بحفل "الدير جيست".

رغم نجاحها عبر الشاشة الصغيرة، غالب الحنين الفنانة "أروى" لتقرر العودة إلى السينما بعد غياب طويل كضيفة شرف في فيلم "أشباح أوروبا" الذي سيعرض في موسم منتصف العام. «التحرير» حاورت صاحبة الابتسامة المميزة، إذ كشفت عن كواليس عودتها إلى السينما، والحديث عن رأيها في دراما المنصات الإلكترونية،

رغم نجاحها عبر الشاشة الصغيرة، غالب الحنين الفنانة "أروى" لتقرر العودة إلى السينما بعد غياب طويل كضيفة شرف في فيلم "أشباح أوروبا" الذي سيعرض في موسم منتصف العام.



«التحرير» حاورت صاحبة الابتسامة المميزة، إذ كشفت عن كواليس عودتها إلى السينما، والحديث عن رأيها في دراما المنصات الإلكترونية، والشخصية التي تتمنى تجسيدها والعودة إلى الماضي وحياتها مع خالتها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.



- في البداية.. حدثينا عن سر عودتك للسينما عبر فيلم "أشباح أوروبا"؟

لم أقدم سينما منذ فترة طويلة، والقصة التي يتناولها العمل جديدة، ولديَّ حماس كبير لأصبح جزءا منها رغم كوني ضيفة شرف في العمل، إلا أن الشخصية التي ألعبها تعد محور أحداث الفيلم، وهي بخلاف شخصيتي الحقيقية، واستغرقت 5 أيام لتصوير كل مشهد في "لوكيشن" مختلف في الشارع.



- ماذا عن أصعب المواقف التي واجهتك أثناء التصوير؟

أصعب شيء مرحلة التصوير في جورجيا، لأن درجة الحرارة كانت تحت الصفر، إلا أنها مرت بسلام بفضل طاقم العمل الكبير، وأبطال الفيلم الذين أحببت العمل معهم، فوجود هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وغيرهما ووصلات الضحك التي لم تنقطع في الكواليس ساعدتنا في تجاوز تلك الصعاب.



- كيف ترين العمل مع الفنانة هيفاء وهبي؟

هيفاء شاطرة ولطيفة وبذلت مجهودا كبيرا في الشخصية التي تلعبها في "أشباح أوروبا"، وأتمنى أن ينجح العمل بقدر المجهود المبذول لفريق العمل الذين ساندوها بكل حب.



- هل تفكر أروى جودة في البطولة المطلقة؟



ليس لدى مانع، ولكن هذه الخطوة تعود بالأساس إلى الثالوث (الإنتاج- المخرج- الجمهور)، وكل شيء سيأتي في الوقت المناسب، وفي النهاية النجاح لا يتعلق ببطولة مطلقة أو جماعية، القصة الجيدة هي ما تظهر على الساحة وتفرض نفسها على الجمهور.



- ما رأيك في اتجاه الدراما إلى المنصات الإلكترونية؟

عُرض عليَّ أكثر من عمل بهذا الشكل، وليس لديَّ نية للمشاركة في مثل هذه النوعية من الأعمال، لأنها أصبحت أسهل طريقة تصل بها للجمهور، لأن غالبيتهم يجلسون حاليا على الإنترنت، لكن هذا الأمر لن يغني عن السينما، فهى بالنسبة لي من تعيش في أذهان الجمهور، ولكن بالنهاية المعادلة تحتاج إلى كل الألوان.



- ماذا تمثل السوشيال ميديا لك؟

هي مادة للتسويق وأي شيء أريد أن يعرفه الجمهور عني أضعه على "تويتر" و"إنستجرام،" ولكن لا يمكن أن أبني حياتي حولها، وأحزن كثيرا حينما انشغل بشاشة الهاتف عن التعايش مع العالم الحقيقي، فهذا يجلعنا لا نبذل المجهود المطلوب في شؤون حياتنا، لذلك لا يجب أن تسيطر علينا "السوشيال ميديا".



- ما الشخصية التي تتمنين تقديمها؟

هناك أكثر من شيء، لكن أحب أن أجسد شخصية شرطية مصرية؛ لأننى أرى أن عددهن أصبح كبيرا، وأفتخر بهن، وحينما أراهن أود التقاط الصور التذكارية معهن، وأريد أن أقتحم حياتهن الحقيقية، وسأكون سعيدة لو فعلت هذا، كما أنني أتمنى تقديم إحدى شخصيات عالم "مارفل" الخيالية، إضافة إلى رغبتي في العمل مع فنانين عدة لم يحالفني الحظ فى العمل معهم حتى الآن، فأنا أحب التجارب والتعرف على الناس.



- من تريدين تقديم سيرتها الذاتية؟

أتمنى أن أقدم شخصية نفرتيتي، فالكثير كتب وجسد كليوباترا، ولكن لم يقتحم أحد حياة نفرتيتي، كما أنني من الممكن أن أجسد شخصية الملكة رانيا ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن السيرة الذاتية مسؤولية كبيرة، خاصة حينما نجسد شخصية محل علم ودراية للجميع، وأرى أن أفضل من جسد شخصيات هو الفنان الراحل أحمد زكي.



- سمعنا عن تسجيلك لأغنية.. ما حقيقة ذلك؟

فعلت هذا من باب الهزار، وليس معناه اتجاهي للغناء، حتى إنني لا أعرف إذا كانت ستخرج للنور أم لا.



- عملت كمذيعة وممثلة وعارضة أزياء.. أي منها تفضلين؟

أحب التمثيل والموديل، أما بالنسبة للمذيعة فلا مانع لدي من تكرار التجربة لكن عبر برنامج يتناول أمرا محل اهتمامي حتى أتقن تقديمه، لا سيما أن الأمر ليس سهلا.



- كيف أثرت خالتك صفاء أبو السعود في مشوارك الفني؟

أثرت كثيرا في حياتي، حينما كان عمري 6 سنوات كنت أذهب معها إلى الاستوديوهات و"الأوبريتات" التي تسجلها، وكنت مستمتعة كثيرا بهذا العالم، فهي أحد أسباب عشقي للفن، ونصحتني بأن أكون صادقة مع نفسي، ولا أنتظر دائما رأي الناس.



- ماذا تفعل أروى جودة بعيدا عن الفن؟

أحب البحر جدا، وأسافر إلى الأماكن الساحلية باستمرار، وأمارس الرياضة هناك، إضافة إلى البحث الدائم عن إتقان شيء جديد سواء لغة أو رياضة لم أمارسها.



- ماذا عن أعمالك القادمة؟

تعاقدت على الظهور كضيفة شرف في فيلم "يوم 13"، وأدرس أكثر من عمل درامي عُرض عليَّ، لم أستقر على أي منها حتى الآن.