ماذا قدم حلمي طولان أمام الإسماعيلي؟

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

حلمي طولان

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تامر رشاد وخالد السيد، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور.ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل و5 هزائم، وسجل الفريق