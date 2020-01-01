رياضة

ماذا قدم حلمي طولان أمام الإسماعيلي؟

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
حلمي طولان
حلمي طولان
يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.
ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تامر رشاد وخالد السيد، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور.ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل و5 هزائم، وسجل الفريق
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أحمد حسام ميدو (2)

ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاتحاد-السكندرى

أرقام لا تفوتك قبل صدام الاتحاد والمقاولون

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات. فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات.
سواريز (1)

لويس سواريز يرحب بتجديد عقده مع برشلونة

أعرب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، عن رغبته في تجديد عقده الحالي مع برشلونة، والعمل بنفس الطموح في العام الجديد 2020، الذي وصل به إلى قلعة الكامب نو في عام 2014، حيث سجل مع البرسا حتى الآن 190 هدفًا في جميع المسابقات، ويرغب سواريز في إضافة المزيد من الأرقام إلى مسيرته مع برشلونة، حتى بعد 2021، عندما ينتهي عقده في الكامب نو، مع خيار التمديد لموسم آخر، وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت "سعيد في برشلونة، دائمًا ما أبذل قصارى جهدي مع الفريق، الإحصائيات والأرقام تؤكد ذلك".
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الإسماعيلي (1)

إنبي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدراويش

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تامر رشاد وخالد السيد، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (6)

التعادل يحسم لقاء إنبي وحرس الحدود في الدوري

في لقاء ضعيف ومتواضع فنيًا، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقاد المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، وعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما كان هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (6)

إنبي يسعى لاستدراج حرس الحدود في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (6)

وادي دجلة يسعى لاستدراج إنبي في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد حمدي، ويعاونه الثنائي محمد فاروق ومحمد عبد العظيم، بينما سيكون علاء حافظ حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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